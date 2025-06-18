- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
334
利益トレード:
146 (43.71%)
損失トレード:
188 (56.29%)
ベストトレード:
498.00 USD
最悪のトレード:
-515.15 USD
総利益:
38 383.62 USD (544 036 pips)
総損失:
-32 300.44 USD (405 161 pips)
最大連続の勝ち:
8 (2 821.92 USD)
最大連続利益:
2 821.92 USD (8)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
83.48%
最大入金額:
16.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.17
長いトレード:
235 (70.36%)
短いトレード:
99 (29.64%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
18.21 USD
平均利益:
262.90 USD
平均損失:
-171.81 USD
最大連続の負け:
12 (-3 079.51 USD)
最大連続損失:
-3 079.51 USD (12)
月間成長:
5.93%
年間予想:
71.97%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 409.18 USD
最大の:
5 213.06 USD (59.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.87% (5 213.06 USD)
エクイティによる:
12.71% (881.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|306
|EURJPY
|6
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|5
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|3
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.3K
|EURJPY
|533
|USDJPY
|44
|GBPJPY
|-65
|CHFJPY
|-72
|AUDJPY
|99
|CADJPY
|-5
|NZDJPY
|249
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|131K
|EURJPY
|4.8K
|USDJPY
|527
|GBPJPY
|-75
|CHFJPY
|0
|AUDJPY
|1K
|CADJPY
|0
|NZDJPY
|2K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +498.00 USD
最悪のトレード: -515 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +2 821.92 USD
最大連続損失: -3 079.51 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Traders gold only simple profitable
