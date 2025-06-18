SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Goldlovers22
Bayu Hasan Nurrohman

Goldlovers22

Bayu Hasan Nurrohman
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
165
Bénéfice trades:
68 (41.21%)
Perte trades:
97 (58.79%)
Meilleure transaction:
498.00 USD
Pire transaction:
-515.15 USD
Bénéfice brut:
17 461.85 USD (235 651 pips)
Perte brute:
-17 633.20 USD (206 278 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (2 514.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 514.62 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
93.99%
Charge de dépôt maximale:
16.34%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.03
Longs trades:
105 (63.64%)
Courts trades:
60 (36.36%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-1.04 USD
Bénéfice moyen:
256.79 USD
Perte moyenne:
-181.79 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-3 079.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 079.51 USD (12)
Croissance mensuelle:
39.75%
Prévision annuelle:
482.26%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 409.18 USD
Maximal:
5 213.06 USD (59.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.87% (5 213.06 USD)
Par fonds propres:
12.71% (881.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 151
USDJPY 4
EURJPY 3
GBPJPY 2
CHFJPY 2
CADJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -479
USDJPY -21
EURJPY 319
GBPJPY -44
CHFJPY -53
CADJPY 128
AUDJPY -146
NZDJPY 126
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 25K
USDJPY 1
EURJPY 3K
GBPJPY 0
CHFJPY 0
CADJPY 1K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +498.00 USD
Pire transaction: -515 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +2 514.62 USD
Perte consécutive maximale: -3 079.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 7
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
FXNet-Real
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
275 plus...
Traders gold only simple profitable
Aucun avis
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 22:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 06:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 18:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Goldlovers22
30 USD par mois
1%
0
0
USD
7.8K
USD
19
0%
165
41%
94%
0.99
-1.04
USD
51%
1:50
Copier

