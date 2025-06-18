- 자본
- 축소
트레이드:
358
이익 거래:
157 (43.85%)
손실 거래:
201 (56.15%)
최고의 거래:
498.00 USD
최악의 거래:
-515.15 USD
총 수익:
40 441.06 USD (595 837 pips)
총 손실:
-33 820.56 USD (442 804 pips)
연속 최대 이익:
8 (2 821.92 USD)
연속 최대 이익:
2 821.92 USD (8)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
81.67%
최대 입금량:
16.34%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.27
롱(주식매수):
256 (71.51%)
숏(주식차입매도):
102 (28.49%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
18.49 USD
평균 이익:
257.59 USD
평균 손실:
-168.26 USD
연속 최대 손실:
12 (-3 079.51 USD)
연속 최대 손실:
-3 079.51 USD (12)
월별 성장률:
31.14%
연간 예측:
377.81%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 409.18 USD
최대한의:
5 213.06 USD (59.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
50.87% (5 213.06 USD)
자본금별:
12.71% (881.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|330
|EURJPY
|6
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|5
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|3
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5.8K
|EURJPY
|533
|USDJPY
|44
|GBPJPY
|-65
|CHFJPY
|-72
|AUDJPY
|99
|CADJPY
|-5
|NZDJPY
|249
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|145K
|EURJPY
|4.8K
|USDJPY
|527
|GBPJPY
|-75
|CHFJPY
|0
|AUDJPY
|1K
|CADJPY
|0
|NZDJPY
|2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +498.00 USD
최악의 거래: -515 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +2 821.92 USD
연속 최대 손실: -3 079.51 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
FXNet-Real
|0.00 × 1
AM-UK-Live
|0.00 × 1
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
Deltastock-Live
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
QTrade-Server
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
MGK-MAIN
|0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
Exness-Real16
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
Exness-Real33
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Traders gold only simple profitable
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
101%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
34
0%
358
43%
82%
1.19
18.49
USD
USD
51%
1:50