시그널 / MetaTrader 4 / Bayuhasann
Bayu Hasan Nurrohman

Bayuhasann

Bayu Hasan Nurrohman
0 리뷰
안정성
34
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 101%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
358
이익 거래:
157 (43.85%)
손실 거래:
201 (56.15%)
최고의 거래:
498.00 USD
최악의 거래:
-515.15 USD
총 수익:
40 441.06 USD (595 837 pips)
총 손실:
-33 820.56 USD (442 804 pips)
연속 최대 이익:
8 (2 821.92 USD)
연속 최대 이익:
2 821.92 USD (8)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
81.67%
최대 입금량:
16.34%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.27
롱(주식매수):
256 (71.51%)
숏(주식차입매도):
102 (28.49%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
18.49 USD
평균 이익:
257.59 USD
평균 손실:
-168.26 USD
연속 최대 손실:
12 (-3 079.51 USD)
연속 최대 손실:
-3 079.51 USD (12)
월별 성장률:
31.14%
연간 예측:
377.81%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 409.18 USD
최대한의:
5 213.06 USD (59.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
50.87% (5 213.06 USD)
자본금별:
12.71% (881.60 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 330
EURJPY 6
USDJPY 6
GBPJPY 5
CHFJPY 4
AUDJPY 3
CADJPY 2
NZDJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 5.8K
EURJPY 533
USDJPY 44
GBPJPY -65
CHFJPY -72
AUDJPY 99
CADJPY -5
NZDJPY 249
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 145K
EURJPY 4.8K
USDJPY 527
GBPJPY -75
CHFJPY 0
AUDJPY 1K
CADJPY 0
NZDJPY 2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +498.00 USD
최악의 거래: -515 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +2 821.92 USD
연속 최대 손실: -3 079.51 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
283 더...
Traders gold only simple profitable
리뷰 없음
2025.11.05 02:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 22:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 06:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 18:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Bayuhasann
월별 30 USD
101%
0
0
USD
5.5K
USD
34
0%
358
43%
82%
1.19
18.49
USD
51%
1:50
