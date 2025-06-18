SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Bayuhasann
Bayu Hasan Nurrohman

Bayuhasann

Bayu Hasan Nurrohman
0 comentarios
Fiabilidad
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 81%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
334
Transacciones Rentables:
146 (43.71%)
Transacciones Irrentables:
188 (56.29%)
Mejor transacción:
498.00 USD
Peor transacción:
-515.15 USD
Beneficio Bruto:
38 383.62 USD (544 036 pips)
Pérdidas Brutas:
-32 300.44 USD (405 161 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (2 821.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 821.92 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
83.48%
Carga máxima del depósito:
16.34%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.17
Transacciones Largas:
235 (70.36%)
Transacciones Cortas:
99 (29.64%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
18.21 USD
Beneficio medio:
262.90 USD
Pérdidas medias:
-171.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-3 079.51 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 079.51 USD (12)
Crecimiento al mes:
5.93%
Pronóstico anual:
71.97%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 409.18 USD
Máxima:
5 213.06 USD (59.21%)
Reducción relativa:
De balance:
50.87% (5 213.06 USD)
De fondos:
12.71% (881.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 306
EURJPY 6
USDJPY 6
GBPJPY 5
CHFJPY 4
AUDJPY 3
CADJPY 2
NZDJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 5.3K
EURJPY 533
USDJPY 44
GBPJPY -65
CHFJPY -72
AUDJPY 99
CADJPY -5
NZDJPY 249
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 131K
EURJPY 4.8K
USDJPY 527
GBPJPY -75
CHFJPY 0
AUDJPY 1K
CADJPY 0
NZDJPY 2K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +498.00 USD
Peor transacción: -515 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +2 821.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 079.51 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 282...
Traders gold only simple profitable
No hay comentarios
2025.11.05 02:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 22:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 06:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 18:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
