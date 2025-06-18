SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Goldlovers22
Bayu Hasan Nurrohman

Goldlovers22

Bayu Hasan Nurrohman
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
165
Profit Trade:
68 (41.21%)
Loss Trade:
97 (58.79%)
Best Trade:
498.00 USD
Worst Trade:
-515.15 USD
Profitto lordo:
17 461.85 USD (235 651 pips)
Perdita lorda:
-17 633.20 USD (206 278 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (2 514.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 514.62 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
93.99%
Massimo carico di deposito:
16.34%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.03
Long Trade:
105 (63.64%)
Short Trade:
60 (36.36%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-1.04 USD
Profitto medio:
256.79 USD
Perdita media:
-181.79 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-3 079.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 079.51 USD (12)
Crescita mensile:
41.51%
Previsione annuale:
503.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 409.18 USD
Massimale:
5 213.06 USD (59.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.87% (5 213.06 USD)
Per equità:
12.71% (881.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 151
USDJPY 4
EURJPY 3
GBPJPY 2
CHFJPY 2
CADJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -479
USDJPY -21
EURJPY 319
GBPJPY -44
CHFJPY -53
CADJPY 128
AUDJPY -146
NZDJPY 126
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 25K
USDJPY 1
EURJPY 3K
GBPJPY 0
CHFJPY 0
CADJPY 1K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +498.00 USD
Worst Trade: -515 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +2 514.62 USD
Massima perdita consecutiva: -3 079.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Traders gold only simple profitable
Non ci sono recensioni
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 22:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 06:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 18:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Goldlovers22
30USD al mese
1%
0
0
USD
7.8K
USD
19
0%
165
41%
94%
0.99
-1.04
USD
51%
1:50
