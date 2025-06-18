- Crescita
Trade:
165
Profit Trade:
68 (41.21%)
Loss Trade:
97 (58.79%)
Best Trade:
498.00 USD
Worst Trade:
-515.15 USD
Profitto lordo:
17 461.85 USD (235 651 pips)
Perdita lorda:
-17 633.20 USD (206 278 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (2 514.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 514.62 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
93.99%
Massimo carico di deposito:
16.34%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.03
Long Trade:
105 (63.64%)
Short Trade:
60 (36.36%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-1.04 USD
Profitto medio:
256.79 USD
Perdita media:
-181.79 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-3 079.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 079.51 USD (12)
Crescita mensile:
41.51%
Previsione annuale:
503.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 409.18 USD
Massimale:
5 213.06 USD (59.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.87% (5 213.06 USD)
Per equità:
12.71% (881.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|151
|USDJPY
|4
|EURJPY
|3
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|CADJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-479
|USDJPY
|-21
|EURJPY
|319
|GBPJPY
|-44
|CHFJPY
|-53
|CADJPY
|128
|AUDJPY
|-146
|NZDJPY
|126
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|25K
|USDJPY
|1
|EURJPY
|3K
|GBPJPY
|0
|CHFJPY
|0
|CADJPY
|1K
|AUDJPY
|-1K
|NZDJPY
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +498.00 USD
Worst Trade: -515 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +2 514.62 USD
Massima perdita consecutiva: -3 079.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 18
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
Traders gold only simple profitable
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
7.8K
USD
USD
19
0%
165
41%
94%
0.99
-1.04
USD
USD
51%
1:50