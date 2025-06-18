SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Goldlovers22
Bayu Hasan Nurrohman

Goldlovers22

Bayu Hasan Nurrohman
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
165
Kârla kapanan işlemler:
68 (41.21%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (58.79%)
En iyi işlem:
498.00 USD
En kötü işlem:
-515.15 USD
Brüt kâr:
17 461.85 USD (235 651 pips)
Brüt zarar:
-17 633.20 USD (206 278 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (2 514.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 514.62 USD (7)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
93.99%
Maks. mevduat yükü:
16.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.03
Alış işlemleri:
105 (63.64%)
Satış işlemleri:
60 (36.36%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-1.04 USD
Ortalama kâr:
256.79 USD
Ortalama zarar:
-181.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-3 079.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 079.51 USD (12)
Aylık büyüme:
41.51%
Yıllık tahmin:
503.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 409.18 USD
Maksimum:
5 213.06 USD (59.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.87% (5 213.06 USD)
Varlığa göre:
12.71% (881.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 151
USDJPY 4
EURJPY 3
GBPJPY 2
CHFJPY 2
CADJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -479
USDJPY -21
EURJPY 319
GBPJPY -44
CHFJPY -53
CADJPY 128
AUDJPY -146
NZDJPY 126
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 25K
USDJPY 1
EURJPY 3K
GBPJPY 0
CHFJPY 0
CADJPY 1K
AUDJPY -1K
NZDJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +498.00 USD
En kötü işlem: -515 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +2 514.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 079.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 18
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
AM-UK-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 7
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
FXNet-Real
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
275 daha fazla...
Traders gold only simple profitable
İnceleme yok
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 22:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 06:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 18:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Goldlovers22
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
7.8K
USD
19
0%
165
41%
94%
0.99
-1.04
USD
51%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.