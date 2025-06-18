- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
330
Прибыльных трейдов:
144 (43.63%)
Убыточных трейдов:
186 (56.36%)
Лучший трейд:
498.00 USD
Худший трейд:
-515.15 USD
Общая прибыль:
37 700.36 USD (534 036 pips)
Общий убыток:
-32 017.64 USD (401 161 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (2 821.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 821.92 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
83.48%
Макс. загрузка депозита:
16.34%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.09
Длинных трейдов:
231 (70.00%)
Коротких трейдов:
99 (30.00%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
17.22 USD
Средняя прибыль:
261.81 USD
Средний убыток:
-172.14 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-3 079.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 079.51 USD (12)
Прирост в месяц:
4.53%
Годовой прогноз:
54.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 409.18 USD
Максимальная:
5 213.06 USD (59.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.87% (5 213.06 USD)
По эквити:
12.71% (881.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|302
|EURJPY
|6
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|5
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|3
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.9K
|EURJPY
|533
|USDJPY
|44
|GBPJPY
|-65
|CHFJPY
|-72
|AUDJPY
|99
|CADJPY
|-5
|NZDJPY
|249
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|125K
|EURJPY
|4.8K
|USDJPY
|527
|GBPJPY
|-75
|CHFJPY
|0
|AUDJPY
|1K
|CADJPY
|0
|NZDJPY
|2K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +498.00 USD
Худший трейд: -515 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +2 821.92 USD
Макс. убыток в серии: -3 079.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
