信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Bayuhasann
Bayu Hasan Nurrohman

Bayuhasann

Bayu Hasan Nurrohman
0条评论
可靠性
32
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 87%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
333
盈利交易:
146 (43.84%)
亏损交易:
187 (56.16%)
最好交易:
498.00 USD
最差交易:
-515.15 USD
毛利:
38 383.62 USD (544 036 pips)
毛利亏损:
-32 159.04 USD (403 161 pips)
最大连续赢利:
8 (2 821.92 USD)
最大连续盈利:
2 821.92 USD (8)
夏普比率:
0.07
交易活动:
83.48%
最大入金加载:
16.34%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.19
长期交易:
234 (70.27%)
短期交易:
99 (29.73%)
利润因子:
1.19
预期回报:
18.69 USD
平均利润:
262.90 USD
平均损失:
-171.97 USD
最大连续失误:
12 (-3 079.51 USD)
最大连续亏损:
-3 079.51 USD (12)
每月增长:
6.28%
年度预测:
76.18%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 409.18 USD
最大值:
5 213.06 USD (59.21%)
相对跌幅:
结余:
50.87% (5 213.06 USD)
净值:
12.71% (881.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 305
EURJPY 6
USDJPY 6
GBPJPY 5
CHFJPY 4
AUDJPY 3
CADJPY 2
NZDJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5.4K
EURJPY 533
USDJPY 44
GBPJPY -65
CHFJPY -72
AUDJPY 99
CADJPY -5
NZDJPY 249
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 133K
EURJPY 4.8K
USDJPY 527
GBPJPY -75
CHFJPY 0
AUDJPY 1K
CADJPY 0
NZDJPY 2K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +498.00 USD
最差交易: -515 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +2 821.92 USD
最大连续亏损: -3 079.51 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 更多...
Traders gold only simple profitable
没有评论
2025.11.05 02:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 22:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 06:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 18:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
