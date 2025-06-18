- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
333
盈利交易:
146 (43.84%)
亏损交易:
187 (56.16%)
最好交易:
498.00 USD
最差交易:
-515.15 USD
毛利:
38 383.62 USD (544 036 pips)
毛利亏损:
-32 159.04 USD (403 161 pips)
最大连续赢利:
8 (2 821.92 USD)
最大连续盈利:
2 821.92 USD (8)
夏普比率:
0.07
交易活动:
83.48%
最大入金加载:
16.34%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.19
长期交易:
234 (70.27%)
短期交易:
99 (29.73%)
利润因子:
1.19
预期回报:
18.69 USD
平均利润:
262.90 USD
平均损失:
-171.97 USD
最大连续失误:
12 (-3 079.51 USD)
最大连续亏损:
-3 079.51 USD (12)
每月增长:
6.28%
年度预测:
76.18%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 409.18 USD
最大值:
5 213.06 USD (59.21%)
相对跌幅:
结余:
50.87% (5 213.06 USD)
净值:
12.71% (881.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|305
|EURJPY
|6
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|5
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|3
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.4K
|EURJPY
|533
|USDJPY
|44
|GBPJPY
|-65
|CHFJPY
|-72
|AUDJPY
|99
|CADJPY
|-5
|NZDJPY
|249
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|133K
|EURJPY
|4.8K
|USDJPY
|527
|GBPJPY
|-75
|CHFJPY
|0
|AUDJPY
|1K
|CADJPY
|0
|NZDJPY
|2K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +498.00 USD
最差交易: -515 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +2 821.92 USD
最大连续亏损: -3 079.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Traders gold only simple profitable
