Bayu Hasan Nurrohman

Bayuhasann

Bayu Hasan Nurrohman
0 comentários
Confiabilidade
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 81%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
334
Negociações com lucro:
146 (43.71%)
Negociações com perda:
188 (56.29%)
Melhor negociação:
498.00 USD
Pior negociação:
-515.15 USD
Lucro bruto:
38 383.62 USD (544 036 pips)
Perda bruta:
-32 300.44 USD (405 161 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (2 821.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 821.92 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
83.48%
Depósito máximo carregado:
16.34%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.17
Negociações longas:
235 (70.36%)
Negociações curtas:
99 (29.64%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
18.21 USD
Lucro médio:
262.90 USD
Perda média:
-171.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-3 079.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 079.51 USD (12)
Crescimento mensal:
5.93%
Previsão anual:
71.97%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 409.18 USD
Máximo:
5 213.06 USD (59.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.87% (5 213.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.71% (881.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 306
EURJPY 6
USDJPY 6
GBPJPY 5
CHFJPY 4
AUDJPY 3
CADJPY 2
NZDJPY 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.3K
EURJPY 533
USDJPY 44
GBPJPY -65
CHFJPY -72
AUDJPY 99
CADJPY -5
NZDJPY 249
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 131K
EURJPY 4.8K
USDJPY 527
GBPJPY -75
CHFJPY 0
AUDJPY 1K
CADJPY 0
NZDJPY 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +498.00 USD
Pior negociação: -515 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +2 821.92 USD
Máxima perda consecutiva: -3 079.51 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 mais ...
Traders gold only simple profitable
Sem comentários
2025.11.05 02:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.89% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 22:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 06:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 18:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.