- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
334
Negociações com lucro:
146 (43.71%)
Negociações com perda:
188 (56.29%)
Melhor negociação:
498.00 USD
Pior negociação:
-515.15 USD
Lucro bruto:
38 383.62 USD (544 036 pips)
Perda bruta:
-32 300.44 USD (405 161 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (2 821.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 821.92 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
83.48%
Depósito máximo carregado:
16.34%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.17
Negociações longas:
235 (70.36%)
Negociações curtas:
99 (29.64%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
18.21 USD
Lucro médio:
262.90 USD
Perda média:
-171.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-3 079.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 079.51 USD (12)
Crescimento mensal:
5.93%
Previsão anual:
71.97%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 409.18 USD
Máximo:
5 213.06 USD (59.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.87% (5 213.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.71% (881.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|306
|EURJPY
|6
|USDJPY
|6
|GBPJPY
|5
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|3
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5.3K
|EURJPY
|533
|USDJPY
|44
|GBPJPY
|-65
|CHFJPY
|-72
|AUDJPY
|99
|CADJPY
|-5
|NZDJPY
|249
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|131K
|EURJPY
|4.8K
|USDJPY
|527
|GBPJPY
|-75
|CHFJPY
|0
|AUDJPY
|1K
|CADJPY
|0
|NZDJPY
|2K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +498.00 USD
Pior negociação: -515 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +2 821.92 USD
Máxima perda consecutiva: -3 079.51 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
FXNet-Real
|0.00 × 1
AM-UK-Live
|0.00 × 1
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
Deltastock-Live
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
QTrade-Server
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
MGK-MAIN
|0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
Exness-Real16
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
Exness-Real33
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
282 mais ...
Traders gold only simple profitable
Sem comentários
