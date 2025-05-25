SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GOLD XM 353
Cun Qiang Fan

GOLD XM 353

Cun Qiang Fan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1 428%
XMGlobal-Real 251
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
13 320
Gewinntrades:
10 346 (77.67%)
Verlusttrades:
2 974 (22.33%)
Bester Trade:
5 444.10 USD
Schlechtester Trade:
-10 256.40 USD
Bruttoprofit:
253 633.51 USD (4 408 653 pips)
Bruttoverlust:
-122 948.29 USD (2 613 923 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
65 (8 281.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21 654.79 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
94.90%
Max deposit load:
55.85%
Letzter Trade:
36 Minuten
Trades pro Woche:
798
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
3.98
Long-Positionen:
11 845 (88.93%)
Short-Positionen:
1 475 (11.07%)
Profit-Faktor:
2.06
Mathematische Gewinnerwartung:
9.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-41.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
27 (-27 316.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-27 316.22 USD (27)
Wachstum pro Monat :
37.40%
Jahresprognose:
453.73%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 805.69 USD
Maximaler:
32 811.13 USD (22.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.16% (32 811.13 USD)
Kapital:
87.80% (6 914.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 13279
SILVER# 33
EURUSD# 7
GBPUSD# 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 128K
SILVER# 1.6K
EURUSD# 506
GBPUSD# 104
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 1.8M
SILVER# 19K
EURUSD# 607
GBPUSD# 208
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5 444.10 USD
Schlechtester Trade: -10 256 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 27
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8 281.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -27 316.22 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 251" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.10.31 00:27
No swaps are charged
2025.10.31 00:27
No swaps are charged
2025.10.30 23:27
No swaps are charged
2025.10.30 23:27
No swaps are charged
2025.10.30 18:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.21 16:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 05:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 04:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 16:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.