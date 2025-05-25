SegnaliSezioni
Cun Qiang Fan

GOLD XM 353

Cun Qiang Fan
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 662%
XMGlobal-Real 251
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 741
Profit Trade:
3 670 (77.40%)
Loss Trade:
1 071 (22.59%)
Best Trade:
5 444.10 USD
Worst Trade:
-10 256.40 USD
Profitto lordo:
177 197.49 USD (2 119 854 pips)
Perdita lorda:
-81 884.09 USD (1 032 048 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (1 034.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21 654.79 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
94.90%
Massimo carico di deposito:
55.85%
Ultimo trade:
51 minuti fa
Trade a settimana:
478
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.90
Long Trade:
4 692 (98.97%)
Short Trade:
49 (1.03%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
20.10 USD
Profitto medio:
48.28 USD
Perdita media:
-76.46 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-27 316.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27 316.22 USD (27)
Crescita mensile:
13.34%
Previsione annuale:
161.86%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 805.69 USD
Massimale:
32 811.13 USD (22.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.16% (32 811.13 USD)
Per equità:
87.80% (6 914.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 4702
SILVER# 31
EURUSD# 7
GBPUSD# 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 93K
SILVER# 1.6K
EURUSD# 506
GBPUSD# 104
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 1.1M
SILVER# 17K
EURUSD# 607
GBPUSD# 208
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 444.10 USD
Worst Trade: -10 256 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 27
Massimo profitto consecutivo: +1 034.06 USD
Massima perdita consecutiva: -27 316.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 251" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.21 16:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 05:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 04:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 16:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
