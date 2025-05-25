- 자본
- 축소
트레이드:
14 914
이익 거래:
11 682 (78.32%)
손실 거래:
3 232 (21.67%)
최고의 거래:
5 444.10 USD
최악의 거래:
-10 256.40 USD
총 수익:
272 771.57 USD (4 749 552 pips)
총 손실:
-136 769.24 USD (2 977 509 pips)
연속 최대 이익:
83 (463.04 USD)
연속 최대 이익:
21 654.79 USD (21)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
94.90%
최대 입금량:
55.85%
최근 거래:
3 분 전
주별 거래 수:
1085
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
4.15
롱(주식매수):
13 439 (90.11%)
숏(주식차입매도):
1 475 (9.89%)
수익 요인:
1.99
기대수익:
9.12 USD
평균 이익:
23.35 USD
평균 손실:
-42.32 USD
연속 최대 손실:
27 (-27 316.22 USD)
연속 최대 손실:
-27 316.22 USD (27)
월별 성장률:
39.64%
연간 예측:
480.91%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 805.69 USD
최대한의:
32 811.13 USD (22.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.16% (32 811.13 USD)
자본금별:
87.80% (6 914.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|14866
|SILVER#
|40
|EURUSD#
|7
|GBPUSD#
|1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|133K
|SILVER#
|2.3K
|EURUSD#
|506
|GBPUSD#
|104
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|1.7M
|SILVER#
|33K
|EURUSD#
|607
|GBPUSD#
|208
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5 444.10 USD
최악의 거래: -10 256 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 27
연속 최대 이익: +463.04 USD
연속 최대 손실: -27 316.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 251"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
