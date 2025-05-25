시그널섹션
GOLD XM 353

Cun Qiang Fan
0 리뷰
안정성
33
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 1 549%
XMGlobal-Real 251
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
14 914
이익 거래:
11 682 (78.32%)
손실 거래:
3 232 (21.67%)
최고의 거래:
5 444.10 USD
최악의 거래:
-10 256.40 USD
총 수익:
272 771.57 USD (4 749 552 pips)
총 손실:
-136 769.24 USD (2 977 509 pips)
연속 최대 이익:
83 (463.04 USD)
연속 최대 이익:
21 654.79 USD (21)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
94.90%
최대 입금량:
55.85%
최근 거래:
3 분 전
주별 거래 수:
1085
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
4.15
롱(주식매수):
13 439 (90.11%)
숏(주식차입매도):
1 475 (9.89%)
수익 요인:
1.99
기대수익:
9.12 USD
평균 이익:
23.35 USD
평균 손실:
-42.32 USD
연속 최대 손실:
27 (-27 316.22 USD)
연속 최대 손실:
-27 316.22 USD (27)
월별 성장률:
39.64%
연간 예측:
480.91%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 805.69 USD
최대한의:
32 811.13 USD (22.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.16% (32 811.13 USD)
자본금별:
87.80% (6 914.81 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD# 14866
SILVER# 40
EURUSD# 7
GBPUSD# 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD# 133K
SILVER# 2.3K
EURUSD# 506
GBPUSD# 104
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD# 1.7M
SILVER# 33K
EURUSD# 607
GBPUSD# 208
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5 444.10 USD
최악의 거래: -10 256 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 27
연속 최대 이익: +463.04 USD
연속 최대 손실: -27 316.22 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 251"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.