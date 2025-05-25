SeñalesSecciones
Cun Qiang Fan

GOLD XM 353

Cun Qiang Fan
0 comentarios
Fiabilidad
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 1 401%
XMGlobal-Real 251
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
13 219
Transacciones Rentables:
10 273 (77.71%)
Transacciones Irrentables:
2 946 (22.29%)
Mejor transacción:
5 444.10 USD
Peor transacción:
-10 256.40 USD
Beneficio Bruto:
251 278.68 USD (4 382 149 pips)
Pérdidas Brutas:
-121 763.54 USD (2 569 576 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
65 (8 281.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21 654.79 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
94.90%
Carga máxima del depósito:
55.85%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
751
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
3.95
Transacciones Largas:
11 744 (88.84%)
Transacciones Cortas:
1 475 (11.16%)
Factor de Beneficio:
2.06
Beneficio Esperado:
9.80 USD
Beneficio medio:
24.46 USD
Pérdidas medias:
-41.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
27 (-27 316.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-27 316.22 USD (27)
Crecimiento al mes:
36.11%
Pronóstico anual:
438.11%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 805.69 USD
Máxima:
32 811.13 USD (22.75%)
Reducción relativa:
De balance:
42.16% (32 811.13 USD)
De fondos:
87.80% (6 914.81 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 13178
SILVER# 33
EURUSD# 7
GBPUSD# 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 127K
SILVER# 1.6K
EURUSD# 506
GBPUSD# 104
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 1.8M
SILVER# 19K
EURUSD# 607
GBPUSD# 208
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5 444.10 USD
Peor transacción: -10 256 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 27
Beneficio máximo consecutivo: +8 281.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -27 316.22 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 251" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.10.31 00:27
No swaps are charged
2025.10.31 00:27
No swaps are charged
2025.10.30 23:27
No swaps are charged
2025.10.30 23:27
No swaps are charged
2025.10.30 18:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.21 16:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 05:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 04:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 16:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GOLD XM 353
30 USD al mes
1 401%
0
0
USD
66K
USD
31
89%
13 219
77%
95%
2.06
9.80
USD
88%
1:200
