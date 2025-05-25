- 成长
交易:
13 030
盈利交易:
10 108 (77.57%)
亏损交易:
2 922 (22.43%)
最好交易:
5 444.10 USD
最差交易:
-10 256.40 USD
毛利:
241 587.50 USD (3 924 373 pips)
毛利亏损:
-121 595.43 USD (2 555 797 pips)
最大连续赢利:
60 (126.36 USD)
最大连续盈利:
21 654.79 USD (21)
夏普比率:
0.03
交易活动:
94.90%
最大入金加载:
55.85%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
778
平均持有时间:
4 小时
采收率:
3.66
长期交易:
11 555 (88.68%)
短期交易:
1 475 (11.32%)
利润因子:
1.99
预期回报:
9.21 USD
平均利润:
23.90 USD
平均损失:
-41.61 USD
最大连续失误:
27 (-27 316.22 USD)
最大连续亏损:
-27 316.22 USD (27)
每月增长:
22.87%
年度预测:
277.51%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
4 805.69 USD
最大值:
32 811.13 USD (22.75%)
相对跌幅:
结余:
42.16% (32 811.13 USD)
净值:
87.80% (6 914.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|12989
|SILVER#
|33
|EURUSD#
|7
|GBPUSD#
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|118K
|SILVER#
|1.6K
|EURUSD#
|506
|GBPUSD#
|104
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|1.3M
|SILVER#
|19K
|EURUSD#
|607
|GBPUSD#
|208
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
