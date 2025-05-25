信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GOLD XM 353
Cun Qiang Fan

GOLD XM 353

Cun Qiang Fan
0条评论
可靠性
31
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1 185%
XMGlobal-Real 251
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
13 030
盈利交易:
10 108 (77.57%)
亏损交易:
2 922 (22.43%)
最好交易:
5 444.10 USD
最差交易:
-10 256.40 USD
毛利:
241 587.50 USD (3 924 373 pips)
毛利亏损:
-121 595.43 USD (2 555 797 pips)
最大连续赢利:
60 (126.36 USD)
最大连续盈利:
21 654.79 USD (21)
夏普比率:
0.03
交易活动:
94.90%
最大入金加载:
55.85%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
778
平均持有时间:
4 小时
采收率:
3.66
长期交易:
11 555 (88.68%)
短期交易:
1 475 (11.32%)
利润因子:
1.99
预期回报:
9.21 USD
平均利润:
23.90 USD
平均损失:
-41.61 USD
最大连续失误:
27 (-27 316.22 USD)
最大连续亏损:
-27 316.22 USD (27)
每月增长:
22.87%
年度预测:
277.51%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
4 805.69 USD
最大值:
32 811.13 USD (22.75%)
相对跌幅:
结余:
42.16% (32 811.13 USD)
净值:
87.80% (6 914.81 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD# 12989
SILVER# 33
EURUSD# 7
GBPUSD# 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD# 118K
SILVER# 1.6K
EURUSD# 506
GBPUSD# 104
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD# 1.3M
SILVER# 19K
EURUSD# 607
GBPUSD# 208
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5 444.10 USD
最差交易: -10 256 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 27
最大连续盈利: +126.36 USD
最大连续亏损: -27 316.22 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 251 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.10.31 00:27
No swaps are charged
2025.10.31 00:27
No swaps are charged
2025.10.30 23:27
No swaps are charged
2025.10.30 23:27
No swaps are charged
2025.10.30 18:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.21 16:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 05:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 04:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 16:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载