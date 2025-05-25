- 成長
トレード:
13 219
利益トレード:
10 273 (77.71%)
損失トレード:
2 946 (22.29%)
ベストトレード:
5 444.10 USD
最悪のトレード:
-10 256.40 USD
総利益:
251 278.68 USD (4 382 149 pips)
総損失:
-121 763.54 USD (2 569 576 pips)
最大連続の勝ち:
65 (8 281.81 USD)
最大連続利益:
21 654.79 USD (21)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
94.90%
最大入金額:
55.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
751
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
3.95
長いトレード:
11 744 (88.84%)
短いトレード:
1 475 (11.16%)
プロフィットファクター:
2.06
期待されたペイオフ:
9.80 USD
平均利益:
24.46 USD
平均損失:
-41.33 USD
最大連続の負け:
27 (-27 316.22 USD)
最大連続損失:
-27 316.22 USD (27)
月間成長:
36.11%
年間予想:
438.11%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 805.69 USD
最大の:
32 811.13 USD (22.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.16% (32 811.13 USD)
エクイティによる:
87.80% (6 914.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|13178
|SILVER#
|33
|EURUSD#
|7
|GBPUSD#
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|127K
|SILVER#
|1.6K
|EURUSD#
|506
|GBPUSD#
|104
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|1.8M
|SILVER#
|19K
|EURUSD#
|607
|GBPUSD#
|208
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5 444.10 USD
最悪のトレード: -10 256 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 27
最大連続利益: +8 281.81 USD
最大連続損失: -27 316.22 USD
