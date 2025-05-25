シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GOLD XM 353
Cun Qiang Fan

GOLD XM 353

Cun Qiang Fan
レビュー0件
信頼性
31週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1 401%
XMGlobal-Real 251
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
13 219
利益トレード:
10 273 (77.71%)
損失トレード:
2 946 (22.29%)
ベストトレード:
5 444.10 USD
最悪のトレード:
-10 256.40 USD
総利益:
251 278.68 USD (4 382 149 pips)
総損失:
-121 763.54 USD (2 569 576 pips)
最大連続の勝ち:
65 (8 281.81 USD)
最大連続利益:
21 654.79 USD (21)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
94.90%
最大入金額:
55.85%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
751
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
3.95
長いトレード:
11 744 (88.84%)
短いトレード:
1 475 (11.16%)
プロフィットファクター:
2.06
期待されたペイオフ:
9.80 USD
平均利益:
24.46 USD
平均損失:
-41.33 USD
最大連続の負け:
27 (-27 316.22 USD)
最大連続損失:
-27 316.22 USD (27)
月間成長:
36.11%
年間予想:
438.11%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 805.69 USD
最大の:
32 811.13 USD (22.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.16% (32 811.13 USD)
エクイティによる:
87.80% (6 914.81 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD# 13178
SILVER# 33
EURUSD# 7
GBPUSD# 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD# 127K
SILVER# 1.6K
EURUSD# 506
GBPUSD# 104
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD# 1.8M
SILVER# 19K
EURUSD# 607
GBPUSD# 208
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5 444.10 USD
最悪のトレード: -10 256 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 27
最大連続利益: +8 281.81 USD
最大連続損失: -27 316.22 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 251"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.10.31 00:27
No swaps are charged
2025.10.31 00:27
No swaps are charged
2025.10.30 23:27
No swaps are charged
2025.10.30 23:27
No swaps are charged
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GOLD XM 353
30 USD/月
1 401%
0
0
USD
66K
USD
31
89%
13 219
77%
95%
2.06
9.80
USD
88%
1:200
コピー

