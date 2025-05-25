SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD XM 353
Cun Qiang Fan

GOLD XM 353

Cun Qiang Fan
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 662%
XMGlobal-Real 251
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 741
Kârla kapanan işlemler:
3 670 (77.40%)
Zararla kapanan işlemler:
1 071 (22.59%)
En iyi işlem:
5 444.10 USD
En kötü işlem:
-10 256.40 USD
Brüt kâr:
177 197.49 USD (2 119 854 pips)
Brüt zarar:
-81 884.09 USD (1 032 048 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (1 034.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21 654.79 USD (21)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
94.90%
Maks. mevduat yükü:
55.85%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
478
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.90
Alış işlemleri:
4 692 (98.97%)
Satış işlemleri:
49 (1.03%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
20.10 USD
Ortalama kâr:
48.28 USD
Ortalama zarar:
-76.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-27 316.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27 316.22 USD (27)
Aylık büyüme:
13.34%
Yıllık tahmin:
161.86%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 805.69 USD
Maksimum:
32 811.13 USD (22.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.16% (32 811.13 USD)
Varlığa göre:
87.80% (6 914.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 4702
SILVER# 31
EURUSD# 7
GBPUSD# 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 93K
SILVER# 1.6K
EURUSD# 506
GBPUSD# 104
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 1.1M
SILVER# 17K
EURUSD# 607
GBPUSD# 208
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 444.10 USD
En kötü işlem: -10 256 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 27
Maksimum ardışık kâr: +1 034.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -27 316.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 251" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLD XM 353
Ayda 30 USD
662%
0
0
USD
39K
USD
22
78%
4 741
77%
95%
2.16
20.10
USD
88%
1:200
