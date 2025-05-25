SignauxSections
Cun Qiang Fan

GOLD XM 353

Cun Qiang Fan
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 662%
XMGlobal-Real 251
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 741
Bénéfice trades:
3 670 (77.40%)
Perte trades:
1 071 (22.59%)
Meilleure transaction:
5 444.10 USD
Pire transaction:
-10 256.40 USD
Bénéfice brut:
177 197.49 USD (2 119 854 pips)
Perte brute:
-81 884.09 USD (1 032 048 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (1 034.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
21 654.79 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
94.90%
Charge de dépôt maximale:
55.85%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
478
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
2.90
Longs trades:
4 692 (98.97%)
Courts trades:
49 (1.03%)
Facteur de profit:
2.16
Rendement attendu:
20.10 USD
Bénéfice moyen:
48.28 USD
Perte moyenne:
-76.46 USD
Pertes consécutives maximales:
27 (-27 316.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-27 316.22 USD (27)
Croissance mensuelle:
13.34%
Prévision annuelle:
161.86%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 805.69 USD
Maximal:
32 811.13 USD (22.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.16% (32 811.13 USD)
Par fonds propres:
87.80% (6 914.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 4702
SILVER# 31
EURUSD# 7
GBPUSD# 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 93K
SILVER# 1.6K
EURUSD# 506
GBPUSD# 104
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 1.1M
SILVER# 17K
EURUSD# 607
GBPUSD# 208
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 444.10 USD
Pire transaction: -10 256 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 27
Bénéfice consécutif maximal: +1 034.06 USD
Perte consécutive maximale: -27 316.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 251" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.21 16:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 05:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 04:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 16:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
