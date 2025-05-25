SinaisSeções
Cun Qiang Fan

GOLD XM 353

Cun Qiang Fan
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 1 401%
XMGlobal-Real 251
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
13 219
Negociações com lucro:
10 273 (77.71%)
Negociações com perda:
2 946 (22.29%)
Melhor negociação:
5 444.10 USD
Pior negociação:
-10 256.40 USD
Lucro bruto:
251 278.68 USD (4 382 149 pips)
Perda bruta:
-121 763.54 USD (2 569 576 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
65 (8 281.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21 654.79 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
94.90%
Depósito máximo carregado:
55.85%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
751
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
3.95
Negociações longas:
11 744 (88.84%)
Negociações curtas:
1 475 (11.16%)
Fator de lucro:
2.06
Valor esperado:
9.80 USD
Lucro médio:
24.46 USD
Perda média:
-41.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
27 (-27 316.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27 316.22 USD (27)
Crescimento mensal:
36.11%
Previsão anual:
438.11%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 805.69 USD
Máximo:
32 811.13 USD (22.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.16% (32 811.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
87.80% (6 914.81 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 13178
SILVER# 33
EURUSD# 7
GBPUSD# 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 127K
SILVER# 1.6K
EURUSD# 506
GBPUSD# 104
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 1.8M
SILVER# 19K
EURUSD# 607
GBPUSD# 208
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5 444.10 USD
Pior negociação: -10 256 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 27
Máximo lucro consecutivo: +8 281.81 USD
Máxima perda consecutiva: -27 316.22 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 251" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

