Negociações:
13 219
Negociações com lucro:
10 273 (77.71%)
Negociações com perda:
2 946 (22.29%)
Melhor negociação:
5 444.10 USD
Pior negociação:
-10 256.40 USD
Lucro bruto:
251 278.68 USD (4 382 149 pips)
Perda bruta:
-121 763.54 USD (2 569 576 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
65 (8 281.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21 654.79 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
94.90%
Depósito máximo carregado:
55.85%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
751
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
3.95
Negociações longas:
11 744 (88.84%)
Negociações curtas:
1 475 (11.16%)
Fator de lucro:
2.06
Valor esperado:
9.80 USD
Lucro médio:
24.46 USD
Perda média:
-41.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
27 (-27 316.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27 316.22 USD (27)
Crescimento mensal:
36.11%
Previsão anual:
438.11%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 805.69 USD
Máximo:
32 811.13 USD (22.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.16% (32 811.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
87.80% (6 914.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|13178
|SILVER#
|33
|EURUSD#
|7
|GBPUSD#
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|127K
|SILVER#
|1.6K
|EURUSD#
|506
|GBPUSD#
|104
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|1.8M
|SILVER#
|19K
|EURUSD#
|607
|GBPUSD#
|208
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5 444.10 USD
Pior negociação: -10 256 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 27
Máximo lucro consecutivo: +8 281.81 USD
Máxima perda consecutiva: -27 316.22 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 251" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
30 USD por mês
1 401%
0
0
USD
USD
66K
USD
USD
31
89%
13 219
77%
95%
2.06
9.80
USD
USD
88%
1:200