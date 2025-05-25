СигналыРазделы
Cun Qiang Fan

GOLD XM 353

Cun Qiang Fan
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 1 185%
XMGlobal-Real 251
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13 030
Прибыльных трейдов:
10 108 (77.57%)
Убыточных трейдов:
2 922 (22.43%)
Лучший трейд:
5 444.10 USD
Худший трейд:
-10 256.40 USD
Общая прибыль:
241 587.50 USD (3 924 373 pips)
Общий убыток:
-121 595.43 USD (2 555 797 pips)
Макс. серия выигрышей:
60 (126.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
21 654.79 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
94.90%
Макс. загрузка депозита:
55.85%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
782
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
3.66
Длинных трейдов:
11 555 (88.68%)
Коротких трейдов:
1 475 (11.32%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
9.21 USD
Средняя прибыль:
23.90 USD
Средний убыток:
-41.61 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-27 316.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-27 316.22 USD (27)
Прирост в месяц:
22.87%
Годовой прогноз:
277.51%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 805.69 USD
Максимальная:
32 811.13 USD (22.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.16% (32 811.13 USD)
По эквити:
87.80% (6 914.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 12989
SILVER# 33
EURUSD# 7
GBPUSD# 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 118K
SILVER# 1.6K
EURUSD# 506
GBPUSD# 104
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 1.3M
SILVER# 19K
EURUSD# 607
GBPUSD# 208
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 444.10 USD
Худший трейд: -10 256 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 27
Макс. прибыль в серии: +126.36 USD
Макс. убыток в серии: -27 316.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 251" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.10.31 00:27
No swaps are charged
2025.10.31 00:27
No swaps are charged
2025.10.30 23:27
No swaps are charged
2025.10.30 23:27
No swaps are charged
2025.10.30 18:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.22 07:44
No swaps are charged
2025.10.21 16:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 05:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 04:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 16:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 02:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
