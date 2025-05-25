- Прирост
Всего трейдов:
13 030
Прибыльных трейдов:
10 108 (77.57%)
Убыточных трейдов:
2 922 (22.43%)
Лучший трейд:
5 444.10 USD
Худший трейд:
-10 256.40 USD
Общая прибыль:
241 587.50 USD (3 924 373 pips)
Общий убыток:
-121 595.43 USD (2 555 797 pips)
Макс. серия выигрышей:
60 (126.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
21 654.79 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
94.90%
Макс. загрузка депозита:
55.85%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
782
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
3.66
Длинных трейдов:
11 555 (88.68%)
Коротких трейдов:
1 475 (11.32%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
9.21 USD
Средняя прибыль:
23.90 USD
Средний убыток:
-41.61 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-27 316.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-27 316.22 USD (27)
Прирост в месяц:
22.87%
Годовой прогноз:
277.51%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 805.69 USD
Максимальная:
32 811.13 USD (22.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.16% (32 811.13 USD)
По эквити:
87.80% (6 914.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|12989
|SILVER#
|33
|EURUSD#
|7
|GBPUSD#
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|118K
|SILVER#
|1.6K
|EURUSD#
|506
|GBPUSD#
|104
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|1.3M
|SILVER#
|19K
|EURUSD#
|607
|GBPUSD#
|208
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
Лучший трейд: +5 444.10 USD
Худший трейд: -10 256 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 27
Макс. прибыль в серии: +126.36 USD
Макс. убыток в серии: -27 316.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 251" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
