Fuadi Daud

Neurex EA

Fuadi Daud
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
43 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1 621%
FBS-Real-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
542
Gewinntrades:
363 (66.97%)
Verlusttrades:
179 (33.03%)
Bester Trade:
1 823.04 USD
Schlechtester Trade:
-429.20 USD
Bruttoprofit:
26 445.88 USD (177 172 pips)
Bruttoverlust:
-10 234.33 USD (149 483 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (300.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 030.23 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
26.40%
Max deposit load:
19.13%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
15.45
Long-Positionen:
429 (79.15%)
Short-Positionen:
113 (20.85%)
Profit-Faktor:
2.58
Mathematische Gewinnerwartung:
29.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
72.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-57.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-1 049.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 049.21 USD (5)
Wachstum pro Monat :
12.98%
Jahresprognose:
157.44%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 049.21 USD (7.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.11% (1 049.21 USD)
Kapital:
68.56% (9 916.38 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 536
archived 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 8.2K
archived 8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 28K
archived 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 823.04 USD
Schlechtester Trade: -429 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +300.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 049.21 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
noch 24 ...
Neurex EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf der MetaTrader 4 (MT4)-Plattform entwickelt wurde. Entwickelt von einem Team erfahrener Trader und Entwickler, führt dieser EA vollautomatisch Trades mit hoher Präzision und Effizienz durch und arbeitet ununterbrochen während der aktiven Forex-Marktzeiten (Montag bis Freitag).

Telegram : https://t.me/aleshatech

