Negociações:
542
Negociações com lucro:
363 (66.97%)
Negociações com perda:
179 (33.03%)
Melhor negociação:
1 823.04 USD
Pior negociação:
-429.20 USD
Lucro bruto:
26 445.88 USD (177 172 pips)
Perda bruta:
-10 234.33 USD (149 483 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (300.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 030.23 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
26.40%
Depósito máximo carregado:
19.13%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
15.45
Negociações longas:
429 (79.15%)
Negociações curtas:
113 (20.85%)
Fator de lucro:
2.58
Valor esperado:
29.91 USD
Lucro médio:
72.85 USD
Perda média:
-57.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 049.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 049.21 USD (5)
Crescimento mensal:
13.36%
Previsão anual:
162.15%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 049.21 USD (7.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.11% (1 049.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
68.56% (9 916.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|536
|archived
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|8.2K
|archived
|8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|28K
|archived
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 823.04 USD
Pior negociação: -429 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +300.00 USD
Máxima perda consecutiva: -1 049.21 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
Neurex EA é um Expert Advisor (EA) avançado, desenvolvido especificamente para negociar XAUUSD (Ouro) na plataforma MetaTrader 4 (MT4). Criado por uma equipe de traders e desenvolvedores experientes, este EA executa negociações de forma totalmente automática com alta precisão e eficiência, operando continuamente durante o horário ativo do mercado forex (de segunda a sexta-feira).
Telegram : https://t.me/aleshatech
Sem comentários
