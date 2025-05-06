SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Neurex EA
Fuadi Daud

Neurex EA

Fuadi Daud
0 comentários
Confiabilidade
43 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 1 621%
FBS-Real-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
542
Negociações com lucro:
363 (66.97%)
Negociações com perda:
179 (33.03%)
Melhor negociação:
1 823.04 USD
Pior negociação:
-429.20 USD
Lucro bruto:
26 445.88 USD (177 172 pips)
Perda bruta:
-10 234.33 USD (149 483 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (300.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 030.23 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
26.40%
Depósito máximo carregado:
19.13%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
15.45
Negociações longas:
429 (79.15%)
Negociações curtas:
113 (20.85%)
Fator de lucro:
2.58
Valor esperado:
29.91 USD
Lucro médio:
72.85 USD
Perda média:
-57.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 049.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 049.21 USD (5)
Crescimento mensal:
13.36%
Previsão anual:
162.15%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 049.21 USD (7.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.11% (1 049.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
68.56% (9 916.38 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 536
archived 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 8.2K
archived 8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 28K
archived 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 823.04 USD
Pior negociação: -429 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +300.00 USD
Máxima perda consecutiva: -1 049.21 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
24 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Neurex EA é um Expert Advisor (EA) avançado, desenvolvido especificamente para negociar XAUUSD (Ouro) na plataforma MetaTrader 4 (MT4). Criado por uma equipe de traders e desenvolvedores experientes, este EA executa negociações de forma totalmente automática com alta precisão e eficiência, operando continuamente durante o horário ativo do mercado forex (de segunda a sexta-feira).

Telegram : https://t.me/aleshatech


Sem comentários
2025.11.25 03:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 08:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 10:59
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 08:49
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 21:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
A large drawdown may occur on the account again
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Neurex EA
30 USD por mês
1 621%
0
0
USD
16K
USD
43
98%
542
66%
26%
2.58
29.91
USD
69%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.