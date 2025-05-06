- 成长
交易:
542
盈利交易:
363 (66.97%)
亏损交易:
179 (33.03%)
最好交易:
1 823.04 USD
最差交易:
-429.20 USD
毛利:
26 445.88 USD (177 172 pips)
毛利亏损:
-10 234.33 USD (149 483 pips)
最大连续赢利:
12 (300.00 USD)
最大连续盈利:
8 030.23 USD (7)
夏普比率:
0.10
交易活动:
26.40%
最大入金加载:
19.13%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
12 小时
采收率:
15.45
长期交易:
429 (79.15%)
短期交易:
113 (20.85%)
利润因子:
2.58
预期回报:
29.91 USD
平均利润:
72.85 USD
平均损失:
-57.18 USD
最大连续失误:
5 (-1 049.21 USD)
最大连续亏损:
-1 049.21 USD (5)
每月增长:
14.07%
年度预测:
170.77%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 049.21 USD (7.11%)
相对跌幅:
结余:
7.11% (1 049.21 USD)
净值:
68.56% (9 916.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|536
|archived
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|8.2K
|archived
|8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|28K
|archived
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 823.04 USD
最差交易: -429 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +300.00 USD
最大连续亏损: -1 049.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
Neurex EA 是一款专为在 MetaTrader 4 (MT4) 平台上交易 XAUUSD（黄金）而设计的高级智能交易系统（EA）。由经验丰富的交易员和开发人员团队打造，该 EA 能够在活跃的外汇市场时段（周一至周五）全天候高效、精准地自动执行交易。
Telegram : https://t.me/aleshatech
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1 621%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
43
98%
542
66%
26%
2.58
29.91
USD
USD
69%
1:500