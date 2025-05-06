信号部分
Fuadi Daud

Neurex EA

Fuadi Daud
0条评论
可靠性
43
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1 621%
FBS-Real-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
542
盈利交易:
363 (66.97%)
亏损交易:
179 (33.03%)
最好交易:
1 823.04 USD
最差交易:
-429.20 USD
毛利:
26 445.88 USD (177 172 pips)
毛利亏损:
-10 234.33 USD (149 483 pips)
最大连续赢利:
12 (300.00 USD)
最大连续盈利:
8 030.23 USD (7)
夏普比率:
0.10
交易活动:
26.40%
最大入金加载:
19.13%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
12 小时
采收率:
15.45
长期交易:
429 (79.15%)
短期交易:
113 (20.85%)
利润因子:
2.58
预期回报:
29.91 USD
平均利润:
72.85 USD
平均损失:
-57.18 USD
最大连续失误:
5 (-1 049.21 USD)
最大连续亏损:
-1 049.21 USD (5)
每月增长:
14.07%
年度预测:
170.77%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 049.21 USD (7.11%)
相对跌幅:
结余:
7.11% (1 049.21 USD)
净值:
68.56% (9 916.38 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 536
archived 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 8.2K
archived 8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 28K
archived 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 823.04 USD
最差交易: -429 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +300.00 USD
最大连续亏损: -1 049.21 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
Neurex EA 是一款专为在 MetaTrader 4 (MT4) 平台上交易 XAUUSD（黄金）而设计的高级智能交易系统（EA）。由经验丰富的交易员和开发人员团队打造，该 EA 能够在活跃的外汇市场时段（周一至周五）全天候高效、精准地自动执行交易。

Telegram : https://t.me/aleshatech

没有评论
