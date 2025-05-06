SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Neurex EA
Fuadi Daud

Neurex EA

Fuadi Daud
0 comentarios
Fiabilidad
43 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 1 621%
FBS-Real-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
542
Transacciones Rentables:
363 (66.97%)
Transacciones Irrentables:
179 (33.03%)
Mejor transacción:
1 823.04 USD
Peor transacción:
-429.20 USD
Beneficio Bruto:
26 445.88 USD (177 172 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 234.33 USD (149 483 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (300.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 030.23 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
26.40%
Carga máxima del depósito:
19.13%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
15.45
Transacciones Largas:
429 (79.15%)
Transacciones Cortas:
113 (20.85%)
Factor de Beneficio:
2.58
Beneficio Esperado:
29.91 USD
Beneficio medio:
72.85 USD
Pérdidas medias:
-57.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-1 049.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 049.21 USD (5)
Crecimiento al mes:
13.89%
Pronóstico anual:
170.77%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 049.21 USD (7.11%)
Reducción relativa:
De balance:
7.11% (1 049.21 USD)
De fondos:
68.56% (9 916.38 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 536
archived 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 8.2K
archived 8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 28K
archived 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 823.04 USD
Peor transacción: -429 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +300.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 049.21 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
otros 24...
Neurex EA es un Asesor Experto (EA) avanzado diseñado específicamente para operar XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Desarrollado por un equipo de traders y desarrolladores experimentados, este EA ejecuta operaciones de forma totalmente automática con alta precisión y eficiencia, funcionando sin interrupciones durante las horas activas del mercado forex (de lunes a viernes).

Telegram : https://t.me/aleshatech


