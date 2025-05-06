SegnaliSezioni
Fuadi Daud

Neurex EA

Fuadi Daud
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 947%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
233
Profit Trade:
165 (70.81%)
Loss Trade:
68 (29.18%)
Best Trade:
1 823.04 USD
Worst Trade:
-330.30 USD
Profitto lordo:
11 408.87 USD (55 534 pips)
Perdita lorda:
-1 936.98 USD (32 810 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (225.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 489.14 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
25.40%
Massimo carico di deposito:
19.13%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
17.43
Long Trade:
179 (76.82%)
Short Trade:
54 (23.18%)
Fattore di profitto:
5.89
Profitto previsto:
40.65 USD
Profitto medio:
69.14 USD
Perdita media:
-28.49 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-169.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-453.11 USD (2)
Crescita mensile:
17.26%
Previsione annuale:
211.69%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
543.32 USD (6.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.80% (543.32 USD)
Per equità:
34.95% (2 498.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 228
archived 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3K
archived 6.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 23K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 823.04 USD
Worst Trade: -330 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +225.75 USD
Massima perdita consecutiva: -169.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
RoboForex-ECN
1.10 × 20
23 più
Neurex EA è un Expert Advisor (EA) avanzato progettato specificamente per il trading di XAUUSD (Oro) sulla piattaforma MetaTrader 4 (MT4). Creato da un team di trader e sviluppatori esperti, questo EA esegue operazioni in modo completamente automatico con elevata precisione ed efficienza, operando senza interruzioni durante le ore attive del mercato forex (dal lunedì al venerdì).


Non ci sono recensioni
2025.09.19 09:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.17% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 16:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.24 12:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 19:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.12 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 13:03
Share of trading days is too low
2025.05.21 14:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 13:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 12:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.12 14:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.10 00:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 15:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 11:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 06:18
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 6.67% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 06:18
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.22% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 06:18
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
