- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
233
Profit Trade:
165 (70.81%)
Loss Trade:
68 (29.18%)
Best Trade:
1 823.04 USD
Worst Trade:
-330.30 USD
Profitto lordo:
11 408.87 USD (55 534 pips)
Perdita lorda:
-1 936.98 USD (32 810 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (225.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 489.14 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
25.40%
Massimo carico di deposito:
19.13%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
17.43
Long Trade:
179 (76.82%)
Short Trade:
54 (23.18%)
Fattore di profitto:
5.89
Profitto previsto:
40.65 USD
Profitto medio:
69.14 USD
Perdita media:
-28.49 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-169.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-453.11 USD (2)
Crescita mensile:
17.26%
Previsione annuale:
211.69%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
543.32 USD (6.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.80% (543.32 USD)
Per equità:
34.95% (2 498.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|228
|archived
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3K
|archived
|6.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 823.04 USD
Worst Trade: -330 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +225.75 USD
Massima perdita consecutiva: -169.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
|
RoboForex-ECN
|1.10 × 20
Neurex EA è un Expert Advisor (EA) avanzato progettato specificamente per il trading di XAUUSD (Oro) sulla piattaforma MetaTrader 4 (MT4). Creato da un team di trader e sviluppatori esperti, questo EA esegue operazioni in modo completamente automatico con elevata precisione ed efficienza, operando senza interruzioni durante le ore attive del mercato forex (dal lunedì al venerdì).
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
947%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
30
97%
233
70%
25%
5.89
40.65
USD
USD
35%
1:500