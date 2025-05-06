СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Neurex EA
Fuadi Daud

Neurex EA

Fuadi Daud
0 отзывов
Надежность
43 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1 621%
FBS-Real-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
542
Прибыльных трейдов:
363 (66.97%)
Убыточных трейдов:
179 (33.03%)
Лучший трейд:
1 823.04 USD
Худший трейд:
-429.20 USD
Общая прибыль:
26 445.88 USD (177 172 pips)
Общий убыток:
-10 234.33 USD (149 483 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (300.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 030.23 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
26.40%
Макс. загрузка депозита:
19.13%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
15.45
Длинных трейдов:
429 (79.15%)
Коротких трейдов:
113 (20.85%)
Профит фактор:
2.58
Мат. ожидание:
29.91 USD
Средняя прибыль:
72.85 USD
Средний убыток:
-57.18 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 049.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 049.21 USD (5)
Прирост в месяц:
14.48%
Годовой прогноз:
175.66%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 049.21 USD (7.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.11% (1 049.21 USD)
По эквити:
68.56% (9 916.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 536
archived 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 8.2K
archived 8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 28K
archived 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 823.04 USD
Худший трейд: -429 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +300.00 USD
Макс. убыток в серии: -1 049.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
еще 24...
Neurex EA — это продвинутый экспертный советник (EA), специально разработанный для торговли XAUUSD (золото) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Созданная командой опытных трейдеров и разработчиков, эта EA выполняет сделки полностью автоматически с высокой точностью и эффективностью, работая без перерыва в активные часы рынка Forex (с понедельника по пятницу).

Telegram : https://t.me/aleshatech

