- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
542
利益トレード:
363 (66.97%)
損失トレード:
179 (33.03%)
ベストトレード:
1 823.04 USD
最悪のトレード:
-429.20 USD
総利益:
26 445.88 USD (177 172 pips)
総損失:
-10 234.33 USD (149 483 pips)
最大連続の勝ち:
12 (300.00 USD)
最大連続利益:
8 030.23 USD (7)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
26.40%
最大入金額:
19.13%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
15.45
長いトレード:
429 (79.15%)
短いトレード:
113 (20.85%)
プロフィットファクター:
2.58
期待されたペイオフ:
29.91 USD
平均利益:
72.85 USD
平均損失:
-57.18 USD
最大連続の負け:
5 (-1 049.21 USD)
最大連続損失:
-1 049.21 USD (5)
月間成長:
12.98%
年間予想:
157.44%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 049.21 USD (7.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.11% (1 049.21 USD)
エクイティによる:
68.56% (9 916.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|536
|archived
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|8.2K
|archived
|8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|28K
|archived
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 823.04 USD
最悪のトレード: -429 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +300.00 USD
最大連続損失: -1 049.21 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
Neurex EA は、MetaTrader 4（MT4）プラットフォーム上で XAUUSD（ゴールド）の取引に特化して設計された高度なエキスパートアドバイザー（EA）です。経験豊富なトレーダーと開発者のチームによって開発され、このEAは高精度かつ高効率で完全自動取引を実行し、外国為替市場の稼働時間（月曜から金曜）中に継続的に稼働します。
Telegram : https://t.me/aleshatech
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1 621%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
43
98%
542
66%
26%
2.58
29.91
USD
USD
69%
1:500