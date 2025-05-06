シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Neurex EA
Fuadi Daud

Neurex EA

Fuadi Daud
レビュー0件
信頼性
43週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1 621%
FBS-Real-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
542
利益トレード:
363 (66.97%)
損失トレード:
179 (33.03%)
ベストトレード:
1 823.04 USD
最悪のトレード:
-429.20 USD
総利益:
26 445.88 USD (177 172 pips)
総損失:
-10 234.33 USD (149 483 pips)
最大連続の勝ち:
12 (300.00 USD)
最大連続利益:
8 030.23 USD (7)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
26.40%
最大入金額:
19.13%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
15.45
長いトレード:
429 (79.15%)
短いトレード:
113 (20.85%)
プロフィットファクター:
2.58
期待されたペイオフ:
29.91 USD
平均利益:
72.85 USD
平均損失:
-57.18 USD
最大連続の負け:
5 (-1 049.21 USD)
最大連続損失:
-1 049.21 USD (5)
月間成長:
12.98%
年間予想:
157.44%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 049.21 USD (7.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.11% (1 049.21 USD)
エクイティによる:
68.56% (9 916.38 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 536
archived 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 8.2K
archived 8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 28K
archived 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 823.04 USD
最悪のトレード: -429 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +300.00 USD
最大連続損失: -1 049.21 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
24 より多く...
Neurex EA は、MetaTrader 4（MT4）プラットフォーム上で XAUUSD（ゴールド）の取引に特化して設計された高度なエキスパートアドバイザー（EA）です。経験豊富なトレーダーと開発者のチームによって開発され、このEAは高精度かつ高効率で完全自動取引を実行し、外国為替市場の稼働時間（月曜から金曜）中に継続的に稼働します。

Telegram : https://t.me/aleshatech


レビューなし
2025.12.28 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 03:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 08:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 10:59
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 08:49
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 03:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 21:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
