Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Neurex EA est un Expert Advisor (EA) avancé spécialement conçu pour le trading du XAUUSD (or) sur la plateforme MetaTrader 4 (MT4). Conçu par une équipe de traders et de développeurs expérimentés, cet EA exécute les transactions de manière entièrement automatique avec une grande précision et efficacité, fonctionnant en continu pendant les heures actives du marché forex (du lundi au vendredi).