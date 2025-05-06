SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Neurex EA
Fuadi Daud

Neurex EA

Fuadi Daud
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 947%
FBS-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
233
Bénéfice trades:
165 (70.81%)
Perte trades:
68 (29.18%)
Meilleure transaction:
1 823.04 USD
Pire transaction:
-330.30 USD
Bénéfice brut:
11 408.87 USD (55 534 pips)
Perte brute:
-1 936.98 USD (32 810 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (225.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 489.14 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
25.40%
Charge de dépôt maximale:
19.13%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
17.43
Longs trades:
179 (76.82%)
Courts trades:
54 (23.18%)
Facteur de profit:
5.89
Rendement attendu:
40.65 USD
Bénéfice moyen:
69.14 USD
Perte moyenne:
-28.49 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-169.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-453.11 USD (2)
Croissance mensuelle:
18.79%
Prévision annuelle:
230.20%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
543.32 USD (6.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.80% (543.32 USD)
Par fonds propres:
34.95% (2 498.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 228
archived 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3K
archived 6.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 23K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 823.04 USD
Pire transaction: -330 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +225.75 USD
Perte consécutive maximale: -169.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
RoboForex-ECN
1.10 × 20
23 plus...
Neurex EA est un Expert Advisor (EA) avancé spécialement conçu pour le trading du XAUUSD (or) sur la plateforme MetaTrader 4 (MT4). Conçu par une équipe de traders et de développeurs expérimentés, cet EA exécute les transactions de manière entièrement automatique avec une grande précision et efficacité, fonctionnant en continu pendant les heures actives du marché forex (du lundi au vendredi).
Aucun avis
2025.09.19 09:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.17% of days out of 189 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 16:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.24 12:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 19:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.12 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.28 13:03
Share of trading days is too low
2025.05.21 14:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 13:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 12:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.12 14:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.10 00:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.07 15:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 11:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 06:18
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 6.67% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 06:18
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.22% of days out of the 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 06:18
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Neurex EA
30 USD par mois
947%
0
0
USD
10K
USD
30
97%
233
70%
25%
5.89
40.65
USD
35%
1:500
