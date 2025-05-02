SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Andhara FxLabs
William Marvin

Andhara FxLabs

William Marvin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
142 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 1 023%
MaxrichGroup-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 214
Gewinntrades:
587 (48.35%)
Verlusttrades:
627 (51.65%)
Bester Trade:
503.28 USD
Schlechtester Trade:
-327.90 USD
Bruttoprofit:
63 144.47 USD (1 307 013 pips)
Bruttoverlust:
-51 599.08 USD (1 121 453 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (1 219.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 050.15 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
53.89%
Max deposit load:
10.34%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
3.54
Long-Positionen:
724 (59.64%)
Short-Positionen:
490 (40.36%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
9.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
107.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-82.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-686.09 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 643.54 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-14.12%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 330.30 USD
Maximaler:
3 262.10 USD (23.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
94.85% (2 392.62 USD)
Kapital:
13.02% (628.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1061
NQ100.R 126
GBPJPY 11
GBPUSD 4
AUDJPY 4
EURNZD 3
USDJPY 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
AUDCAD 1
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 12K
NQ100.R -73
GBPJPY -74
GBPUSD -4
AUDJPY -97
EURNZD -50
USDJPY 22
EURJPY 22
CHFJPY 19
AUDCAD 17
AUDUSD -16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 212K
NQ100.R -25K
GBPJPY -1.9K
GBPUSD -334
AUDJPY -1.3K
EURNZD -301
USDJPY 1K
EURJPY 1K
CHFJPY 900
AUDCAD 256
AUDUSD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +503.28 USD
Schlechtester Trade: -328 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 219.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -686.09 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
noch 304 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Welcome to Adhara FxLabs,


We are an international derivatives trading company based in Indonesia. We trade in many market that suitable only with our strategy. Hundreds strategy has been calculated in our research, we share the most profitable and copyable here.

How we trade: We are using one account for every market, for every strategy.

Money management: We are using 2-5% risk per trade. It means if we have $1000 equity, we risk $20-$50 for every trade.

Enjoy..

Keine Bewertungen
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 03:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 02:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 16:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.45% of days out of 890 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 886 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 13:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 10:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 880 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 15:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Andhara FxLabs
30 USD pro Monat
1 023%
0
0
USD
4.7K
USD
142
0%
1 214
48%
54%
1.22
9.51
USD
95%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.