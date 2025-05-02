- Wachstum
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1061
|NQ100.R
|126
|GBPJPY
|11
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|EURNZD
|3
|USDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|12K
|NQ100.R
|-73
|GBPJPY
|-74
|GBPUSD
|-4
|AUDJPY
|-97
|EURNZD
|-50
|USDJPY
|22
|EURJPY
|22
|CHFJPY
|19
|AUDCAD
|17
|AUDUSD
|-16
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|212K
|NQ100.R
|-25K
|GBPJPY
|-1.9K
|GBPUSD
|-334
|AUDJPY
|-1.3K
|EURNZD
|-301
|USDJPY
|1K
|EURJPY
|1K
|CHFJPY
|900
|AUDCAD
|256
|AUDUSD
|-300
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Welcome to Adhara FxLabs,
We are an international derivatives trading company based in Indonesia. We trade in many market that suitable only with our strategy. Hundreds strategy has been calculated in our research, we share the most profitable and copyable here.
How we trade: We are using one account for every market, for every strategy.
Money management: We are using 2-5% risk per trade. It means if we have $1000 equity, we risk $20-$50 for every trade.
Enjoy..
