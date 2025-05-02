시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Andhara FxLabs
William Marvin

Andhara FxLabs

William Marvin
0 리뷰
안정성
143
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 383%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 229
이익 거래:
594 (48.33%)
손실 거래:
635 (51.67%)
최고의 거래:
503.28 USD
최악의 거래:
-327.90 USD
총 수익:
66 112.57 USD (1 331 301 pips)
총 손실:
-53 410.84 USD (1 137 022 pips)
연속 최대 이익:
14 (1 219.85 USD)
연속 최대 이익:
2 050.15 USD (7)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.34%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
3.89
롱(주식매수):
739 (60.13%)
숏(주식차입매도):
490 (39.87%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
10.34 USD
평균 이익:
111.30 USD
평균 손실:
-84.11 USD
연속 최대 손실:
12 (-686.09 USD)
연속 최대 손실:
-1 643.54 USD (6)
월별 성장률:
33.32%
연간 예측:
404.26%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 330.30 USD
최대한의:
3 262.10 USD (23.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
98.69% (2 392.62 USD)
자본금별:
13.02% (628.60 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1076
NQ100.R 126
GBPJPY 11
GBPUSD 4
AUDJPY 4
EURNZD 3
USDJPY 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
AUDCAD 1
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 13K
NQ100.R -73
GBPJPY -74
GBPUSD -4
AUDJPY -97
EURNZD -50
USDJPY 22
EURJPY 22
CHFJPY 19
AUDCAD 17
AUDUSD -16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 220K
NQ100.R -25K
GBPJPY -1.9K
GBPUSD -334
AUDJPY -1.3K
EURNZD -301
USDJPY 1K
EURJPY 1K
CHFJPY 900
AUDCAD 256
AUDUSD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +503.28 USD
최악의 거래: -328 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +1 219.85 USD
연속 최대 손실: -686.09 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
305 더...
Welcome to Adhara FxLabs,


We are an international derivatives trading company based in Indonesia. We trade in many market that suitable only with our strategy. Hundreds strategy has been calculated in our research, we share the most profitable and copyable here.

How we trade: We are using one account for every market, for every strategy.

Money management: We are using 2-5% risk per trade. It means if we have $1000 equity, we risk $20-$50 for every trade.

Enjoy..

리뷰 없음
2026.01.06 20:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.5% of days out of 999 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 07:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 07:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 06:58
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 1.1% of days out of 998 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 03:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 02:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 16:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.45% of days out of 890 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 886 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.