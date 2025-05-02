- 자본
- 축소
트레이드:
1 229
이익 거래:
594 (48.33%)
손실 거래:
635 (51.67%)
최고의 거래:
503.28 USD
최악의 거래:
-327.90 USD
총 수익:
66 112.57 USD (1 331 301 pips)
총 손실:
-53 410.84 USD (1 137 022 pips)
연속 최대 이익:
14 (1 219.85 USD)
연속 최대 이익:
2 050.15 USD (7)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.34%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
3.89
롱(주식매수):
739 (60.13%)
숏(주식차입매도):
490 (39.87%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
10.34 USD
평균 이익:
111.30 USD
평균 손실:
-84.11 USD
연속 최대 손실:
12 (-686.09 USD)
연속 최대 손실:
-1 643.54 USD (6)
월별 성장률:
33.32%
연간 예측:
404.26%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 330.30 USD
최대한의:
3 262.10 USD (23.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
98.69% (2 392.62 USD)
자본금별:
13.02% (628.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1076
|NQ100.R
|126
|GBPJPY
|11
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|EURNZD
|3
|USDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|13K
|NQ100.R
|-73
|GBPJPY
|-74
|GBPUSD
|-4
|AUDJPY
|-97
|EURNZD
|-50
|USDJPY
|22
|EURJPY
|22
|CHFJPY
|19
|AUDCAD
|17
|AUDUSD
|-16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|220K
|NQ100.R
|-25K
|GBPJPY
|-1.9K
|GBPUSD
|-334
|AUDJPY
|-1.3K
|EURNZD
|-301
|USDJPY
|1K
|EURJPY
|1K
|CHFJPY
|900
|AUDCAD
|256
|AUDUSD
|-300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +503.28 USD
최악의 거래: -328 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +1 219.85 USD
연속 최대 손실: -686.09 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
Exness-Real33
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
Exness-Real16
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
Deltastock-Live
|0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
QTrade-Server
|0.00 × 1
Welcome to Adhara FxLabs,
We are an international derivatives trading company based in Indonesia. We trade in many market that suitable only with our strategy. Hundreds strategy has been calculated in our research, we share the most profitable and copyable here.
How we trade: We are using one account for every market, for every strategy.
Money management: We are using 2-5% risk per trade. It means if we have $1000 equity, we risk $20-$50 for every trade.
Enjoy..
