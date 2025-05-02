SinyallerBölümler
William Marvin

Andhara FxLabs

William Marvin
0 inceleme
Güvenilirlik
136 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 1 159%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 159
Kârla kapanan işlemler:
561 (48.40%)
Zararla kapanan işlemler:
598 (51.60%)
En iyi işlem:
308.16 USD
En kötü işlem:
-320.96 USD
Brüt kâr:
56 189.70 USD (1 260 168 pips)
Brüt zarar:
-44 090.72 USD (1 065 325 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (1 219.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 050.15 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
57.73%
Maks. mevduat yükü:
10.34%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
5.06
Alış işlemleri:
685 (59.10%)
Satış işlemleri:
474 (40.90%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
10.44 USD
Ortalama kâr:
100.16 USD
Ortalama zarar:
-73.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-686.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 215.25 USD (5)
Aylık büyüme:
42.16%
Yıllık tahmin:
511.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 330.30 USD
Maksimum:
2 392.62 USD (361.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.85% (2 392.62 USD)
Varlığa göre:
12.97% (331.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1006
NQ100.R 126
GBPJPY 11
GBPUSD 4
AUDJPY 4
EURNZD 3
USDJPY 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
AUDCAD 1
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 12K
NQ100.R -73
GBPJPY -74
GBPUSD -4
AUDJPY -97
EURNZD -50
USDJPY 22
EURJPY 22
CHFJPY 19
AUDCAD 17
AUDUSD -16
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 221K
NQ100.R -25K
GBPJPY -1.9K
GBPUSD -334
AUDJPY -1.3K
EURNZD -301
USDJPY 1K
EURJPY 1K
CHFJPY 900
AUDCAD 256
AUDUSD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +308.16 USD
En kötü işlem: -321 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1 219.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -686.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 10
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 12
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
302 daha fazla...
Welcome to Adhara FxLabs,


We are an international derivatives trading company based in Indonesia. We trade in many market that suitable only with our strategy. Hundreds strategy has been calculated in our research, we share the most profitable and copyable here.

How we trade: We are using one account for every market, for every strategy.

Money management: We are using 2-5% risk per trade. It means if we have $1000 equity, we risk $20-$50 for every trade.

Enjoy..

İnceleme yok
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 03:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 02:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 16:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.45% of days out of 890 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 886 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 13:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 10:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 880 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 15:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
