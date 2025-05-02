- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1006
|NQ100.R
|126
|GBPJPY
|11
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|EURNZD
|3
|USDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|12K
|NQ100.R
|-73
|GBPJPY
|-74
|GBPUSD
|-4
|AUDJPY
|-97
|EURNZD
|-50
|USDJPY
|22
|EURJPY
|22
|CHFJPY
|19
|AUDCAD
|17
|AUDUSD
|-16
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|221K
|NQ100.R
|-25K
|GBPJPY
|-1.9K
|GBPUSD
|-334
|AUDJPY
|-1.3K
|EURNZD
|-301
|USDJPY
|1K
|EURJPY
|1K
|CHFJPY
|900
|AUDCAD
|256
|AUDUSD
|-300
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 10
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
Welcome to Adhara FxLabs,
We are an international derivatives trading company based in Indonesia. We trade in many market that suitable only with our strategy. Hundreds strategy has been calculated in our research, we share the most profitable and copyable here.
How we trade: We are using one account for every market, for every strategy.
Money management: We are using 2-5% risk per trade. It means if we have $1000 equity, we risk $20-$50 for every trade.
Enjoy..
