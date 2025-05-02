- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1006
|NQ100.R
|126
|GBPJPY
|11
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|EURNZD
|3
|USDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|12K
|NQ100.R
|-73
|GBPJPY
|-74
|GBPUSD
|-4
|AUDJPY
|-97
|EURNZD
|-50
|USDJPY
|22
|EURJPY
|22
|CHFJPY
|19
|AUDCAD
|17
|AUDUSD
|-16
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|221K
|NQ100.R
|-25K
|GBPJPY
|-1.9K
|GBPUSD
|-334
|AUDJPY
|-1.3K
|EURNZD
|-301
|USDJPY
|1K
|EURJPY
|1K
|CHFJPY
|900
|AUDCAD
|256
|AUDUSD
|-300
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 10
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 12
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
Welcome to Adhara FxLabs,
We are an international derivatives trading company based in Indonesia. We trade in many market that suitable only with our strategy. Hundreds strategy has been calculated in our research, we share the most profitable and copyable here.
How we trade: We are using one account for every market, for every strategy.
Money management: We are using 2-5% risk per trade. It means if we have $1000 equity, we risk $20-$50 for every trade.
Enjoy..
USD
USD
USD