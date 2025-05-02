SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Andhara FxLabs
William Marvin

Andhara FxLabs

William Marvin
0 avis
Fiabilité
136 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 1 159%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 159
Bénéfice trades:
561 (48.40%)
Perte trades:
598 (51.60%)
Meilleure transaction:
308.16 USD
Pire transaction:
-320.96 USD
Bénéfice brut:
56 189.70 USD (1 260 168 pips)
Perte brute:
-44 090.72 USD (1 065 325 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (1 219.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 050.15 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
57.73%
Charge de dépôt maximale:
10.34%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
5.06
Longs trades:
685 (59.10%)
Courts trades:
474 (40.90%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
10.44 USD
Bénéfice moyen:
100.16 USD
Perte moyenne:
-73.73 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-686.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 215.25 USD (5)
Croissance mensuelle:
42.16%
Prévision annuelle:
511.51%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 330.30 USD
Maximal:
2 392.62 USD (361.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
94.85% (2 392.62 USD)
Par fonds propres:
12.97% (331.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1006
NQ100.R 126
GBPJPY 11
GBPUSD 4
AUDJPY 4
EURNZD 3
USDJPY 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
AUDCAD 1
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 12K
NQ100.R -73
GBPJPY -74
GBPUSD -4
AUDJPY -97
EURNZD -50
USDJPY 22
EURJPY 22
CHFJPY 19
AUDCAD 17
AUDUSD -16
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 221K
NQ100.R -25K
GBPJPY -1.9K
GBPUSD -334
AUDJPY -1.3K
EURNZD -301
USDJPY 1K
EURJPY 1K
CHFJPY 900
AUDCAD 256
AUDUSD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +308.16 USD
Pire transaction: -321 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 219.85 USD
Perte consécutive maximale: -686.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 10
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 12
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
302 plus...
Welcome to Adhara FxLabs,


We are an international derivatives trading company based in Indonesia. We trade in many market that suitable only with our strategy. Hundreds strategy has been calculated in our research, we share the most profitable and copyable here.

How we trade: We are using one account for every market, for every strategy.

Money management: We are using 2-5% risk per trade. It means if we have $1000 equity, we risk $20-$50 for every trade.

Enjoy..

Aucun avis
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 03:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 02:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 16:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.45% of days out of 890 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 886 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 13:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 10:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 880 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 15:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Andhara FxLabs
30 USD par mois
1 159%
0
0
USD
5.9K
USD
136
0%
1 159
48%
58%
1.27
10.44
USD
95%
1:200
