トレード:
1 212
利益トレード:
587 (48.43%)
損失トレード:
625 (51.57%)
ベストトレード:
503.28 USD
最悪のトレード:
-327.90 USD
総利益:
63 144.47 USD (1 307 013 pips)
総損失:
-51 088.07 USD (1 116 852 pips)
最大連続の勝ち:
14 (1 219.85 USD)
最大連続利益:
2 050.15 USD (7)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
53.89%
最大入金額:
10.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
3.70
長いトレード:
722 (59.57%)
短いトレード:
490 (40.43%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
9.95 USD
平均利益:
107.57 USD
平均損失:
-81.74 USD
最大連続の負け:
12 (-686.09 USD)
最大連続損失:
-1 643.54 USD (6)
月間成長:
-5.99%
年間予想:
-72.70%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 330.30 USD
最大の:
3 262.10 USD (23.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
94.85% (2 392.62 USD)
エクイティによる:
13.02% (628.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1059
|NQ100.R
|126
|GBPJPY
|11
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|EURNZD
|3
|USDJPY
|1
|EURJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|12K
|NQ100.R
|-73
|GBPJPY
|-74
|GBPUSD
|-4
|AUDJPY
|-97
|EURNZD
|-50
|USDJPY
|22
|EURJPY
|22
|CHFJPY
|19
|AUDCAD
|17
|AUDUSD
|-16
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|216K
|NQ100.R
|-25K
|GBPJPY
|-1.9K
|GBPUSD
|-334
|AUDJPY
|-1.3K
|EURNZD
|-301
|USDJPY
|1K
|EURJPY
|1K
|CHFJPY
|900
|AUDCAD
|256
|AUDUSD
|-300
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +503.28 USD
最悪のトレード: -328 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +1 219.85 USD
最大連続損失: -686.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
Welcome to Adhara FxLabs,
We are an international derivatives trading company based in Indonesia. We trade in many market that suitable only with our strategy. Hundreds strategy has been calculated in our research, we share the most profitable and copyable here.
How we trade: We are using one account for every market, for every strategy.
Money management: We are using 2-5% risk per trade. It means if we have $1000 equity, we risk $20-$50 for every trade.
Enjoy..
レビューなし
