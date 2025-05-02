シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Andhara FxLabs
William Marvin

Andhara FxLabs

William Marvin
レビュー0件
信頼性
142週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 1 144%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 212
利益トレード:
587 (48.43%)
損失トレード:
625 (51.57%)
ベストトレード:
503.28 USD
最悪のトレード:
-327.90 USD
総利益:
63 144.47 USD (1 307 013 pips)
総損失:
-51 088.07 USD (1 116 852 pips)
最大連続の勝ち:
14 (1 219.85 USD)
最大連続利益:
2 050.15 USD (7)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
53.89%
最大入金額:
10.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
3.70
長いトレード:
722 (59.57%)
短いトレード:
490 (40.43%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
9.95 USD
平均利益:
107.57 USD
平均損失:
-81.74 USD
最大連続の負け:
12 (-686.09 USD)
最大連続損失:
-1 643.54 USD (6)
月間成長:
-5.99%
年間予想:
-72.70%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 330.30 USD
最大の:
3 262.10 USD (23.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
94.85% (2 392.62 USD)
エクイティによる:
13.02% (628.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1059
NQ100.R 126
GBPJPY 11
GBPUSD 4
AUDJPY 4
EURNZD 3
USDJPY 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
AUDCAD 1
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 12K
NQ100.R -73
GBPJPY -74
GBPUSD -4
AUDJPY -97
EURNZD -50
USDJPY 22
EURJPY 22
CHFJPY 19
AUDCAD 17
AUDUSD -16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 216K
NQ100.R -25K
GBPJPY -1.9K
GBPUSD -334
AUDJPY -1.3K
EURNZD -301
USDJPY 1K
EURJPY 1K
CHFJPY 900
AUDCAD 256
AUDUSD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +503.28 USD
最悪のトレード: -328 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +1 219.85 USD
最大連続損失: -686.09 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Welcome to Adhara FxLabs,


We are an international derivatives trading company based in Indonesia. We trade in many market that suitable only with our strategy. Hundreds strategy has been calculated in our research, we share the most profitable and copyable here.

How we trade: We are using one account for every market, for every strategy.

Money management: We are using 2-5% risk per trade. It means if we have $1000 equity, we risk $20-$50 for every trade.

Enjoy..

レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください