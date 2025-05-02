СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Andhara FxLabs
Andhara FxLabs

William Marvin
0 отзывов
Надежность
141 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2023 1 267%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 210
Прибыльных трейдов:
587 (48.51%)
Убыточных трейдов:
623 (51.49%)
Лучший трейд:
503.28 USD
Худший трейд:
-327.90 USD
Общая прибыль:
63 144.47 USD (1 307 013 pips)
Общий убыток:
-50 571.45 USD (1 113 373 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (1 219.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 050.15 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
53.89%
Макс. загрузка депозита:
10.34%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
3.85
Длинных трейдов:
721 (59.59%)
Коротких трейдов:
489 (40.41%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
10.39 USD
Средняя прибыль:
107.57 USD
Средний убыток:
-81.17 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-686.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 643.54 USD (6)
Прирост в месяц:
14.25%
Годовой прогноз:
172.92%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 330.30 USD
Максимальная:
3 262.10 USD (23.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
94.85% (2 392.62 USD)
По эквити:
13.02% (628.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1057
NQ100.R 126
GBPJPY 11
GBPUSD 4
AUDJPY 4
EURNZD 3
USDJPY 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
AUDCAD 1
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 13K
NQ100.R -73
GBPJPY -74
GBPUSD -4
AUDJPY -97
EURNZD -50
USDJPY 22
EURJPY 22
CHFJPY 19
AUDCAD 17
AUDUSD -16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 220K
NQ100.R -25K
GBPJPY -1.9K
GBPUSD -334
AUDJPY -1.3K
EURNZD -301
USDJPY 1K
EURJPY 1K
CHFJPY 900
AUDCAD 256
AUDUSD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +503.28 USD
Худший трейд: -328 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 219.85 USD
Макс. убыток в серии: -686.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
еще 304...
Welcome to Adhara FxLabs,


We are an international derivatives trading company based in Indonesia. We trade in many market that suitable only with our strategy. Hundreds strategy has been calculated in our research, we share the most profitable and copyable here.

How we trade: We are using one account for every market, for every strategy.

Money management: We are using 2-5% risk per trade. It means if we have $1000 equity, we risk $20-$50 for every trade.

Enjoy..

Нет отзывов
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 03:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 02:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 16:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.45% of days out of 890 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 886 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 13:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 10:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 880 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 15:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Andhara FxLabs
30 USD в месяц
1 267%
0
0
USD
5.7K
USD
141
0%
1 210
48%
54%
1.24
10.39
USD
95%
1:200
