William Marvin

Andhara FxLabs

William Marvin
0条评论
可靠性
141
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 1 267%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 210
盈利交易:
587 (48.51%)
亏损交易:
623 (51.49%)
最好交易:
503.28 USD
最差交易:
-327.90 USD
毛利:
63 144.47 USD (1 307 013 pips)
毛利亏损:
-50 571.45 USD (1 113 373 pips)
最大连续赢利:
14 (1 219.85 USD)
最大连续盈利:
2 050.15 USD (7)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
53.89%
最大入金加载:
10.34%
最近交易:
37 几分钟前
每周交易:
10
平均持有时间:
13 小时
采收率:
3.85
长期交易:
721 (59.59%)
短期交易:
489 (40.41%)
利润因子:
1.25
预期回报:
10.39 USD
平均利润:
107.57 USD
平均损失:
-81.17 USD
最大连续失误:
12 (-686.09 USD)
最大连续亏损:
-1 643.54 USD (6)
每月增长:
14.25%
年度预测:
172.92%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 330.30 USD
最大值:
3 262.10 USD (23.42%)
相对跌幅:
结余:
94.85% (2 392.62 USD)
净值:
13.02% (628.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1057
NQ100.R 126
GBPJPY 11
GBPUSD 4
AUDJPY 4
EURNZD 3
USDJPY 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
AUDCAD 1
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 13K
NQ100.R -73
GBPJPY -74
GBPUSD -4
AUDJPY -97
EURNZD -50
USDJPY 22
EURJPY 22
CHFJPY 19
AUDCAD 17
AUDUSD -16
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 220K
NQ100.R -25K
GBPJPY -1.9K
GBPUSD -334
AUDJPY -1.3K
EURNZD -301
USDJPY 1K
EURJPY 1K
CHFJPY 900
AUDCAD 256
AUDUSD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +503.28 USD
最差交易: -328 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +1 219.85 USD
最大连续亏损: -686.09 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
304 更多...
Welcome to Adhara FxLabs,


We are an international derivatives trading company based in Indonesia. We trade in many market that suitable only with our strategy. Hundreds strategy has been calculated in our research, we share the most profitable and copyable here.

How we trade: We are using one account for every market, for every strategy.

Money management: We are using 2-5% risk per trade. It means if we have $1000 equity, we risk $20-$50 for every trade.

Enjoy..

2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 03:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 02:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 16:14
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.45% of days out of 890 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 886 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 13:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 02:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 13:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 10:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 14:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 880 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 15:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Andhara FxLabs
每月30 USD
1 267%
0
0
USD
5.7K
USD
141
0%
1 210
48%
54%
1.24
10.39
USD
95%
1:200
