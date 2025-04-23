SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GOLD RUSH
Juan Diego Parraga

GOLD RUSH

Juan Diego Parraga
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
57 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 402%
RoboForex-Pro-6
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
380
Gewinntrades:
287 (75.52%)
Verlusttrades:
93 (24.47%)
Bester Trade:
82.56 USD
Schlechtester Trade:
-146.00 USD
Bruttoprofit:
1 742.36 USD (57 402 pips)
Bruttoverlust:
-981.87 USD (39 052 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
44 (529.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
529.15 USD (44)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
54.36%
Max deposit load:
116.47%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
2.45
Long-Positionen:
220 (57.89%)
Short-Positionen:
160 (42.11%)
Profit-Faktor:
1.77
Mathematische Gewinnerwartung:
2.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-65.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-210.00 USD (2)
Wachstum pro Monat :
3.05%
Jahresprognose:
37.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
310.63 USD (27.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
52.82% (210.00 USD)
Kapital:
52.74% (292.86 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 102
GBPCHF 84
AUDCAD 56
NZDCAD 51
NZDUSD 38
USDCAD 29
AUDNZD 20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 555
GBPCHF 68
AUDCAD 26
NZDCAD 26
NZDUSD 58
USDCAD 17
AUDNZD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
GBPCHF -2K
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 2K
NZDUSD -2K
USDCAD 1.6K
AUDNZD 1.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +82.56 USD
Schlechtester Trade: -146 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 44
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +529.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -65.91 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
VantageInternational-Live 22
4.00 × 651
OctaFX-Real7
4.69 × 1728
FusionMarkets-Live 2
7.51 × 815
GOLD RUSH System
GoldRush's advanced strategies and technologies offer a reliable solution tailored to the complexities of the gold market.
It combines intelligent and adaptive strategies with advanced features such as multi-timeframe analysis, automatic trade adjustments, and precise risk management.
Keine Bewertungen
2025.11.07 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 02:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 17:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 16:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 22:12
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.94% of days out of 243 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 09:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 05:08
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.95% of days out of 222 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 11:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 09:05
A large drawdown may occur on the account again
