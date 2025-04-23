- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
380
Gewinntrades:
287 (75.52%)
Verlusttrades:
93 (24.47%)
Bester Trade:
82.56 USD
Schlechtester Trade:
-146.00 USD
Bruttoprofit:
1 742.36 USD (57 402 pips)
Bruttoverlust:
-981.87 USD (39 052 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
44 (529.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
529.15 USD (44)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
54.36%
Max deposit load:
116.47%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
2.45
Long-Positionen:
220 (57.89%)
Short-Positionen:
160 (42.11%)
Profit-Faktor:
1.77
Mathematische Gewinnerwartung:
2.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-65.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-210.00 USD (2)
Wachstum pro Monat :
3.05%
Jahresprognose:
37.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
310.63 USD (27.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
52.82% (210.00 USD)
Kapital:
52.74% (292.86 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|GBPCHF
|84
|AUDCAD
|56
|NZDCAD
|51
|NZDUSD
|38
|USDCAD
|29
|AUDNZD
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|555
|GBPCHF
|68
|AUDCAD
|26
|NZDCAD
|26
|NZDUSD
|58
|USDCAD
|17
|AUDNZD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|15K
|GBPCHF
|-2K
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|2K
|NZDUSD
|-2K
|USDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|1.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +82.56 USD
Schlechtester Trade: -146 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 44
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +529.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -65.91 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.88 × 51
|
RoboForex-Pro-6
|2.68 × 424
|
VantageInternational-Live 22
|4.00 × 651
|
OctaFX-Real7
|4.69 × 1728
|
FusionMarkets-Live 2
|7.51 × 815
GOLD RUSH System
GoldRush's advanced strategies and technologies offer a reliable solution tailored to the complexities of the gold market.
It combines intelligent and adaptive strategies with advanced features such as multi-timeframe analysis, automatic trade adjustments, and precise risk management.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
402%
0
0
USD
USD
840
USD
USD
57
100%
380
75%
54%
1.77
2.00
USD
USD
53%
1:100