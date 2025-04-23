- 자본
- 축소
트레이드:
382
이익 거래:
289 (75.65%)
손실 거래:
93 (24.35%)
최고의 거래:
82.56 USD
최악의 거래:
-146.00 USD
총 수익:
1 743.82 USD (57 602 pips)
총 손실:
-981.87 USD (39 052 pips)
연속 최대 이익:
44 (529.15 USD)
연속 최대 이익:
529.15 USD (44)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
53.23%
최대 입금량:
116.47%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.45
롱(주식매수):
222 (58.12%)
숏(주식차입매도):
160 (41.88%)
수익 요인:
1.78
기대수익:
1.99 USD
평균 이익:
6.03 USD
평균 손실:
-10.56 USD
연속 최대 손실:
5 (-65.91 USD)
연속 최대 손실:
-210.00 USD (2)
월별 성장률:
2.23%
연간 예측:
27.07%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
310.63 USD (27.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
52.82% (210.00 USD)
자본금별:
52.74% (292.86 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|GBPCHF
|84
|AUDCAD
|57
|NZDCAD
|52
|NZDUSD
|38
|USDCAD
|29
|AUDNZD
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|555
|GBPCHF
|68
|AUDCAD
|26
|NZDCAD
|26
|NZDUSD
|58
|USDCAD
|17
|AUDNZD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|15K
|GBPCHF
|-2K
|AUDCAD
|1.7K
|NZDCAD
|2.1K
|NZDUSD
|-2K
|USDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|1.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +82.56 USD
최악의 거래: -146 USD
연속 최대 이익: 44
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +529.15 USD
연속 최대 손실: -65.91 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
GOLD RUSH System
GoldRush's advanced strategies and technologies offer a reliable solution tailored to the complexities of the gold market.
It combines intelligent and adaptive strategies with advanced features such as multi-timeframe analysis, automatic trade adjustments, and precise risk management.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
403%
0
0
USD
USD
841
USD
USD
58
100%
382
75%
53%
1.77
1.99
USD
USD
53%
1:100