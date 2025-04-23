- Crescita
Trade:
252
Profit Trade:
195 (77.38%)
Loss Trade:
57 (22.62%)
Best Trade:
29.52 USD
Worst Trade:
-146.00 USD
Profitto lordo:
1 486.13 USD (45 326 pips)
Perdita lorda:
-842.36 USD (29 393 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (529.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
529.15 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
47.03%
Massimo carico di deposito:
67.16%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.07
Long Trade:
149 (59.13%)
Short Trade:
103 (40.87%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
2.55 USD
Profitto medio:
7.62 USD
Perdita media:
-14.78 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-16.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-210.00 USD (2)
Crescita mensile:
6.62%
Previsione annuale:
80.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
310.63 USD (27.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.82% (210.00 USD)
Per equità:
21.75% (96.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|GBPCHF
|47
|AUDCAD
|31
|NZDCAD
|28
|NZDUSD
|20
|USDCAD
|15
|AUDNZD
|9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|555
|GBPCHF
|35
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|13
|NZDUSD
|16
|USDCAD
|8
|AUDNZD
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|GBPCHF
|-2.3K
|AUDCAD
|128
|NZDCAD
|212
|NZDUSD
|1.3K
|USDCAD
|413
|AUDNZD
|849
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.52 USD
Worst Trade: -146 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +529.15 USD
Massima perdita consecutiva: -16.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
|0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
|2.68 × 424
OctaFX-Real7
|4.69 × 1728
GOLD RUSH System
GoldRush's advanced strategies and technologies offer a reliable solution tailored to the complexities of the gold market.
It combines intelligent and adaptive strategies with advanced features such as multi-timeframe analysis, automatic trade adjustments, and precise risk management.
Non ci sono recensioni
