Juan Diego Parraga

GOLD RUSH

Juan Diego Parraga
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 317%
RoboForex-Pro-6
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
252
Profit Trade:
195 (77.38%)
Loss Trade:
57 (22.62%)
Best Trade:
29.52 USD
Worst Trade:
-146.00 USD
Profitto lordo:
1 486.13 USD (45 326 pips)
Perdita lorda:
-842.36 USD (29 393 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (529.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
529.15 USD (44)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
47.03%
Massimo carico di deposito:
67.16%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.07
Long Trade:
149 (59.13%)
Short Trade:
103 (40.87%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
2.55 USD
Profitto medio:
7.62 USD
Perdita media:
-14.78 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-16.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-210.00 USD (2)
Crescita mensile:
6.62%
Previsione annuale:
80.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
310.63 USD (27.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.82% (210.00 USD)
Per equità:
21.75% (96.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 102
GBPCHF 47
AUDCAD 31
NZDCAD 28
NZDUSD 20
USDCAD 15
AUDNZD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 555
GBPCHF 35
AUDCAD 12
NZDCAD 13
NZDUSD 16
USDCAD 8
AUDNZD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
GBPCHF -2.3K
AUDCAD 128
NZDCAD 212
NZDUSD 1.3K
USDCAD 413
AUDNZD 849
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.52 USD
Worst Trade: -146 USD
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +529.15 USD
Massima perdita consecutiva: -16.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
OctaFX-Real7
4.69 × 1728
GOLD RUSH System
GoldRush's advanced strategies and technologies offer a reliable solution tailored to the complexities of the gold market.
It combines intelligent and adaptive strategies with advanced features such as multi-timeframe analysis, automatic trade adjustments, and precise risk management.
Non ci sono recensioni
2025.07.27 22:12
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.94% of days out of 243 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 09:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 05:08
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.95% of days out of 222 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 11:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 09:05
A large drawdown may occur on the account again
