SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GOLD RUSH
Juan Diego Parraga

GOLD RUSH

Juan Diego Parraga
0 comentários
Confiabilidade
56 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 401%
RoboForex-Pro-6
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
374
Negociações com lucro:
285 (76.20%)
Negociações com perda:
89 (23.80%)
Melhor negociação:
82.56 USD
Pior negociação:
-146.00 USD
Lucro bruto:
1 722.13 USD (57 059 pips)
Perda bruta:
-963.64 USD (37 498 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (529.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
529.15 USD (44)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
54.36%
Depósito máximo carregado:
116.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
2.44
Negociações longas:
219 (58.56%)
Negociações curtas:
155 (41.44%)
Fator de lucro:
1.79
Valor esperado:
2.03 USD
Lucro médio:
6.04 USD
Perda média:
-10.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-65.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-210.00 USD (2)
Crescimento mensal:
3.37%
Previsão anual:
40.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
310.63 USD (27.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.82% (210.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.74% (292.86 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 102
GBPCHF 84
AUDCAD 56
NZDCAD 51
NZDUSD 33
USDCAD 29
AUDNZD 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 555
GBPCHF 68
AUDCAD 26
NZDCAD 26
NZDUSD 57
USDCAD 17
AUDNZD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 15K
GBPCHF -2K
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 2K
NZDUSD -662
USDCAD 1.6K
AUDNZD 1.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +82.56 USD
Pior negociação: -146 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 44
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +529.15 USD
Máxima perda consecutiva: -65.91 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
VantageInternational-Live 22
4.00 × 651
OctaFX-Real7
4.69 × 1728
FusionMarkets-Live 2
7.51 × 815
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
GOLD RUSH System
GoldRush's advanced strategies and technologies offer a reliable solution tailored to the complexities of the gold market.
It combines intelligent and adaptive strategies with advanced features such as multi-timeframe analysis, automatic trade adjustments, and precise risk management.
Sem comentários
2025.11.07 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 02:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 17:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 16:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 22:12
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.94% of days out of 243 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 09:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 05:08
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.95% of days out of 222 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 11:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 09:05
A large drawdown may occur on the account again
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GOLD RUSH
30 USD por mês
401%
0
0
USD
838
USD
56
100%
374
76%
54%
1.78
2.03
USD
53%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.