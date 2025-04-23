- Crescimento
Negociações:
374
Negociações com lucro:
285 (76.20%)
Negociações com perda:
89 (23.80%)
Melhor negociação:
82.56 USD
Pior negociação:
-146.00 USD
Lucro bruto:
1 722.13 USD (57 059 pips)
Perda bruta:
-963.64 USD (37 498 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (529.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
529.15 USD (44)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
54.36%
Depósito máximo carregado:
116.47%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
2.44
Negociações longas:
219 (58.56%)
Negociações curtas:
155 (41.44%)
Fator de lucro:
1.79
Valor esperado:
2.03 USD
Lucro médio:
6.04 USD
Perda média:
-10.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-65.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-210.00 USD (2)
Crescimento mensal:
3.37%
Previsão anual:
40.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
310.63 USD (27.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.82% (210.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.74% (292.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|GBPCHF
|84
|AUDCAD
|56
|NZDCAD
|51
|NZDUSD
|33
|USDCAD
|29
|AUDNZD
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|555
|GBPCHF
|68
|AUDCAD
|26
|NZDCAD
|26
|NZDUSD
|57
|USDCAD
|17
|AUDNZD
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|15K
|GBPCHF
|-2K
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|2K
|NZDUSD
|-662
|USDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.88 × 51
|
RoboForex-Pro-6
|2.68 × 424
|
VantageInternational-Live 22
|4.00 × 651
|
OctaFX-Real7
|4.69 × 1728
|
FusionMarkets-Live 2
|7.51 × 815
GOLD RUSH System
GoldRush's advanced strategies and technologies offer a reliable solution tailored to the complexities of the gold market.
It combines intelligent and adaptive strategies with advanced features such as multi-timeframe analysis, automatic trade adjustments, and precise risk management.
Sem comentários
