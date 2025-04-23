СигналыРазделы
GOLD RUSH

Juan Diego Parraga
0 отзывов
Надежность
56 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 401%
RoboForex-Pro-6
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
374
Прибыльных трейдов:
285 (76.20%)
Убыточных трейдов:
89 (23.80%)
Лучший трейд:
82.56 USD
Худший трейд:
-146.00 USD
Общая прибыль:
1 722.13 USD (57 059 pips)
Общий убыток:
-963.64 USD (37 498 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (529.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
529.15 USD (44)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
53.11%
Макс. загрузка депозита:
116.47%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
2.44
Длинных трейдов:
219 (58.56%)
Коротких трейдов:
155 (41.44%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
2.03 USD
Средняя прибыль:
6.04 USD
Средний убыток:
-10.83 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-65.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-210.00 USD (2)
Прирост в месяц:
3.37%
Годовой прогноз:
40.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
310.63 USD (27.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.82% (210.00 USD)
По эквити:
52.74% (292.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 102
GBPCHF 84
AUDCAD 56
NZDCAD 51
NZDUSD 33
USDCAD 29
AUDNZD 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 555
GBPCHF 68
AUDCAD 26
NZDCAD 26
NZDUSD 57
USDCAD 17
AUDNZD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 15K
GBPCHF -2K
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 2K
NZDUSD -662
USDCAD 1.6K
AUDNZD 1.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +82.56 USD
Худший трейд: -146 USD
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +529.15 USD
Макс. убыток в серии: -65.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
VantageInternational-Live 22
4.00 × 651
OctaFX-Real7
4.69 × 1728
FusionMarkets-Live 2
7.51 × 815
GOLD RUSH System
GoldRush's advanced strategies and technologies offer a reliable solution tailored to the complexities of the gold market.
It combines intelligent and adaptive strategies with advanced features such as multi-timeframe analysis, automatic trade adjustments, and precise risk management.
Нет отзывов
2025.11.07 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 02:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 17:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 16:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 22:12
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.94% of days out of 243 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 09:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 05:08
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.95% of days out of 222 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 11:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 09:05
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLD RUSH
30 USD в месяц
401%
0
0
USD
838
USD
56
100%
374
76%
53%
1.78
2.03
USD
53%
1:100
Копировать

