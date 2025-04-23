- Прирост
Всего трейдов:
374
Прибыльных трейдов:
285 (76.20%)
Убыточных трейдов:
89 (23.80%)
Лучший трейд:
82.56 USD
Худший трейд:
-146.00 USD
Общая прибыль:
1 722.13 USD (57 059 pips)
Общий убыток:
-963.64 USD (37 498 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (529.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
529.15 USD (44)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
53.11%
Макс. загрузка депозита:
116.47%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
2.44
Длинных трейдов:
219 (58.56%)
Коротких трейдов:
155 (41.44%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
2.03 USD
Средняя прибыль:
6.04 USD
Средний убыток:
-10.83 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-65.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-210.00 USD (2)
Прирост в месяц:
3.37%
Годовой прогноз:
40.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
310.63 USD (27.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.82% (210.00 USD)
По эквити:
52.74% (292.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|GBPCHF
|84
|AUDCAD
|56
|NZDCAD
|51
|NZDUSD
|33
|USDCAD
|29
|AUDNZD
|19
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|555
|GBPCHF
|68
|AUDCAD
|26
|NZDCAD
|26
|NZDUSD
|57
|USDCAD
|17
|AUDNZD
|10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|15K
|GBPCHF
|-2K
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|2K
|NZDUSD
|-662
|USDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|1.6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +82.56 USD
Худший трейд: -146 USD
Макс. серия выигрышей: 44
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +529.15 USD
Макс. убыток в серии: -65.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
|0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
|2.68 × 424
VantageInternational-Live 22
|4.00 × 651
OctaFX-Real7
|4.69 × 1728
FusionMarkets-Live 2
|7.51 × 815
GOLD RUSH System
GoldRush's advanced strategies and technologies offer a reliable solution tailored to the complexities of the gold market.
It combines intelligent and adaptive strategies with advanced features such as multi-timeframe analysis, automatic trade adjustments, and precise risk management.
