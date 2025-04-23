SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GOLD RUSH
Juan Diego Parraga

GOLD RUSH

0 avis
Fiabilité
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 316%
RoboForex-Pro-6
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
251
Bénéfice trades:
194 (77.29%)
Perte trades:
57 (22.71%)
Meilleure transaction:
29.52 USD
Pire transaction:
-146.00 USD
Bénéfice brut:
1 485.41 USD (45 226 pips)
Perte brute:
-842.36 USD (29 393 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (529.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
529.15 USD (44)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
47.03%
Charge de dépôt maximale:
67.16%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
2.07
Longs trades:
148 (58.96%)
Courts trades:
103 (41.04%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
2.56 USD
Bénéfice moyen:
7.66 USD
Perte moyenne:
-14.78 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-16.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-210.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
6.47%
Prévision annuelle:
80.09%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
310.63 USD (27.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.82% (210.00 USD)
Par fonds propres:
21.75% (96.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 102
GBPCHF 47
AUDCAD 31
NZDCAD 27
NZDUSD 20
USDCAD 15
AUDNZD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 555
GBPCHF 35
AUDCAD 12
NZDCAD 13
NZDUSD 16
USDCAD 8
AUDNZD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
GBPCHF -2.3K
AUDCAD 128
NZDCAD 112
NZDUSD 1.3K
USDCAD 413
AUDNZD 849
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.52 USD
Pire transaction: -146 USD
Gains consécutifs maximales: 44
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +529.15 USD
Perte consécutive maximale: -16.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
OctaFX-Real7
4.69 × 1728
GOLD RUSH System
GoldRush's advanced strategies and technologies offer a reliable solution tailored to the complexities of the gold market.
It combines intelligent and adaptive strategies with advanced features such as multi-timeframe analysis, automatic trade adjustments, and precise risk management.
Aucun avis
2025.07.27 22:12
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.94% of days out of 243 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 09:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 05:08
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.95% of days out of 222 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 11:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 09:05
A large drawdown may occur on the account again
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.