Juan Diego Parraga

GOLD RUSH

Juan Diego Parraga
0条评论
可靠性
56
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 401%
RoboForex-Pro-6
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
374
盈利交易:
285 (76.20%)
亏损交易:
89 (23.80%)
最好交易:
82.56 USD
最差交易:
-146.00 USD
毛利:
1 722.13 USD (57 059 pips)
毛利亏损:
-963.64 USD (37 498 pips)
最大连续赢利:
44 (529.15 USD)
最大连续盈利:
529.15 USD (44)
夏普比率:
0.18
交易活动:
54.36%
最大入金加载:
116.47%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
23 小时
采收率:
2.44
长期交易:
219 (58.56%)
短期交易:
155 (41.44%)
利润因子:
1.79
预期回报:
2.03 USD
平均利润:
6.04 USD
平均损失:
-10.83 USD
最大连续失误:
5 (-65.91 USD)
最大连续亏损:
-210.00 USD (2)
每月增长:
3.37%
年度预测:
40.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
310.63 USD (27.14%)
相对跌幅:
结余:
52.82% (210.00 USD)
净值:
52.74% (292.86 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 102
GBPCHF 84
AUDCAD 56
NZDCAD 51
NZDUSD 33
USDCAD 29
AUDNZD 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 555
GBPCHF 68
AUDCAD 26
NZDCAD 26
NZDUSD 57
USDCAD 17
AUDNZD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 15K
GBPCHF -2K
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 2K
NZDUSD -662
USDCAD 1.6K
AUDNZD 1.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +82.56 USD
最差交易: -146 USD
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +529.15 USD
最大连续亏损: -65.91 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
VantageInternational-Live 22
4.00 × 651
OctaFX-Real7
4.69 × 1728
FusionMarkets-Live 2
7.51 × 815
GOLD RUSH System
GoldRush's advanced strategies and technologies offer a reliable solution tailored to the complexities of the gold market.
It combines intelligent and adaptive strategies with advanced features such as multi-timeframe analysis, automatic trade adjustments, and precise risk management.
没有评论
2025.11.07 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 02:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 17:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 16:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 22:12
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.94% of days out of 243 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 09:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 05:08
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.95% of days out of 222 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 11:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 09:05
A large drawdown may occur on the account again
