- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
374
盈利交易:
285 (76.20%)
亏损交易:
89 (23.80%)
最好交易:
82.56 USD
最差交易:
-146.00 USD
毛利:
1 722.13 USD (57 059 pips)
毛利亏损:
-963.64 USD (37 498 pips)
最大连续赢利:
44 (529.15 USD)
最大连续盈利:
529.15 USD (44)
夏普比率:
0.18
交易活动:
54.36%
最大入金加载:
116.47%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
23 小时
采收率:
2.44
长期交易:
219 (58.56%)
短期交易:
155 (41.44%)
利润因子:
1.79
预期回报:
2.03 USD
平均利润:
6.04 USD
平均损失:
-10.83 USD
最大连续失误:
5 (-65.91 USD)
最大连续亏损:
-210.00 USD (2)
每月增长:
3.37%
年度预测:
40.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
310.63 USD (27.14%)
相对跌幅:
结余:
52.82% (210.00 USD)
净值:
52.74% (292.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|GBPCHF
|84
|AUDCAD
|56
|NZDCAD
|51
|NZDUSD
|33
|USDCAD
|29
|AUDNZD
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|555
|GBPCHF
|68
|AUDCAD
|26
|NZDCAD
|26
|NZDUSD
|57
|USDCAD
|17
|AUDNZD
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|15K
|GBPCHF
|-2K
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|2K
|NZDUSD
|-662
|USDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +82.56 USD
最差交易: -146 USD
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +529.15 USD
最大连续亏损: -65.91 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
GOLD RUSH System
GoldRush's advanced strategies and technologies offer a reliable solution tailored to the complexities of the gold market.
It combines intelligent and adaptive strategies with advanced features such as multi-timeframe analysis, automatic trade adjustments, and precise risk management.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
401%
0
0
USD
USD
838
USD
USD
56
100%
374
76%
54%
1.78
2.03
USD
USD
53%
1:100