Juan Diego Parraga

GOLD RUSH

Juan Diego Parraga
0 inceleme
Güvenilirlik
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 317%
RoboForex-Pro-6
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
252
Kârla kapanan işlemler:
195 (77.38%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (22.62%)
En iyi işlem:
29.52 USD
En kötü işlem:
-146.00 USD
Brüt kâr:
1 486.13 USD (45 326 pips)
Brüt zarar:
-842.36 USD (29 393 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (529.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
529.15 USD (44)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
47.03%
Maks. mevduat yükü:
67.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
2.07
Alış işlemleri:
149 (59.13%)
Satış işlemleri:
103 (40.87%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
2.55 USD
Ortalama kâr:
7.62 USD
Ortalama zarar:
-14.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-16.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-210.00 USD (2)
Aylık büyüme:
6.02%
Yıllık tahmin:
73.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
310.63 USD (27.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.82% (210.00 USD)
Varlığa göre:
21.75% (96.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 102
GBPCHF 47
AUDCAD 31
NZDCAD 28
NZDUSD 20
USDCAD 15
AUDNZD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 555
GBPCHF 35
AUDCAD 12
NZDCAD 13
NZDUSD 16
USDCAD 8
AUDNZD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 15K
GBPCHF -2.3K
AUDCAD 128
NZDCAD 212
NZDUSD 1.3K
USDCAD 413
AUDNZD 849
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.52 USD
En kötü işlem: -146 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +529.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
OctaFX-Real7
4.69 × 1728
GOLD RUSH System
GoldRush's advanced strategies and technologies offer a reliable solution tailored to the complexities of the gold market.
It combines intelligent and adaptive strategies with advanced features such as multi-timeframe analysis, automatic trade adjustments, and precise risk management.
İnceleme yok
2025.07.27 22:12
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.94% of days out of 243 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 09:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 05:08
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.95% of days out of 222 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 11:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 09:05
A large drawdown may occur on the account again
