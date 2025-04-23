- Incremento
Total de Trades:
374
Transacciones Rentables:
285 (76.20%)
Transacciones Irrentables:
89 (23.80%)
Mejor transacción:
82.56 USD
Peor transacción:
-146.00 USD
Beneficio Bruto:
1 722.13 USD (57 059 pips)
Pérdidas Brutas:
-963.64 USD (37 498 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
44 (529.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
529.15 USD (44)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
54.36%
Carga máxima del depósito:
116.47%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
2.44
Transacciones Largas:
219 (58.56%)
Transacciones Cortas:
155 (41.44%)
Factor de Beneficio:
1.79
Beneficio Esperado:
2.03 USD
Beneficio medio:
6.04 USD
Pérdidas medias:
-10.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-65.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-210.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
3.37%
Pronóstico anual:
40.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
310.63 USD (27.14%)
Reducción relativa:
De balance:
52.82% (210.00 USD)
De fondos:
52.74% (292.86 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|GBPCHF
|84
|AUDCAD
|56
|NZDCAD
|51
|NZDUSD
|33
|USDCAD
|29
|AUDNZD
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|555
|GBPCHF
|68
|AUDCAD
|26
|NZDCAD
|26
|NZDUSD
|57
|USDCAD
|17
|AUDNZD
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|15K
|GBPCHF
|-2K
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|2K
|NZDUSD
|-662
|USDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Mejor transacción: +82.56 USD
Peor transacción: -146 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 44
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +529.15 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -65.91 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.88 × 51
|
RoboForex-Pro-6
|2.68 × 424
|
VantageInternational-Live 22
|4.00 × 651
|
OctaFX-Real7
|4.69 × 1728
|
FusionMarkets-Live 2
|7.51 × 815
Sistema GOLD RUSH
Las estrategias y tecnologías avanzadas de GoldRush, ofrecen una solución confiable adaptada a las complejidades del mercado del oro.
Combina estrategias inteligentes y adaptativas con funciones avanzadas como el análisis multitemporal, ajustes automáticos en la operación y una gestión precisa del riesgo.
