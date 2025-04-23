SeñalesSecciones
GOLD RUSH
GOLD RUSH

Fiabilidad
56 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 401%
RoboForex-Pro-6
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
374
Transacciones Rentables:
285 (76.20%)
Transacciones Irrentables:
89 (23.80%)
Mejor transacción:
82.56 USD
Peor transacción:
-146.00 USD
Beneficio Bruto:
1 722.13 USD (57 059 pips)
Pérdidas Brutas:
-963.64 USD (37 498 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
44 (529.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
529.15 USD (44)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
54.36%
Carga máxima del depósito:
116.47%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
2.44
Transacciones Largas:
219 (58.56%)
Transacciones Cortas:
155 (41.44%)
Factor de Beneficio:
1.79
Beneficio Esperado:
2.03 USD
Beneficio medio:
6.04 USD
Pérdidas medias:
-10.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-65.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-210.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
3.37%
Pronóstico anual:
40.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
310.63 USD (27.14%)
Reducción relativa:
De balance:
52.82% (210.00 USD)
De fondos:
52.74% (292.86 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 102
GBPCHF 84
AUDCAD 56
NZDCAD 51
NZDUSD 33
USDCAD 29
AUDNZD 19
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 555
GBPCHF 68
AUDCAD 26
NZDCAD 26
NZDUSD 57
USDCAD 17
AUDNZD 10
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 15K
GBPCHF -2K
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 2K
NZDUSD -662
USDCAD 1.6K
AUDNZD 1.6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +82.56 USD
Peor transacción: -146 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 44
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +529.15 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -65.91 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
VantageInternational-Live 22
4.00 × 651
OctaFX-Real7
4.69 × 1728
FusionMarkets-Live 2
7.51 × 815
Sistema GOLD RUSH

Las estrategias y tecnologías avanzadas de GoldRush, ofrecen una solución confiable adaptada a las complejidades del mercado del oro.

Combina estrategias inteligentes y adaptativas con funciones avanzadas como el análisis multitemporal, ajustes automáticos en la operación y una gestión precisa del riesgo.


2025.11.07 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 02:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 17:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 16:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 22:12
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.94% of days out of 243 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 09:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 05:08
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.95% of days out of 222 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 11:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 09:05
A large drawdown may occur on the account again
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GOLD RUSH
30 USD al mes
401%
0
0
USD
838
USD
56
100%
374
76%
54%
1.78
2.03
USD
53%
1:100
