シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GOLD RUSH
Juan Diego Parraga

GOLD RUSH

Juan Diego Parraga
レビュー0件
信頼性
56週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 401%
RoboForex-Pro-6
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
374
利益トレード:
285 (76.20%)
損失トレード:
89 (23.80%)
ベストトレード:
82.56 USD
最悪のトレード:
-146.00 USD
総利益:
1 722.13 USD (57 059 pips)
総損失:
-963.64 USD (37 498 pips)
最大連続の勝ち:
44 (529.15 USD)
最大連続利益:
529.15 USD (44)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
54.36%
最大入金額:
116.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
2.44
長いトレード:
219 (58.56%)
短いトレード:
155 (41.44%)
プロフィットファクター:
1.79
期待されたペイオフ:
2.03 USD
平均利益:
6.04 USD
平均損失:
-10.83 USD
最大連続の負け:
5 (-65.91 USD)
最大連続損失:
-210.00 USD (2)
月間成長:
3.37%
年間予想:
40.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
310.63 USD (27.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
52.82% (210.00 USD)
エクイティによる:
52.74% (292.86 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 102
GBPCHF 84
AUDCAD 56
NZDCAD 51
NZDUSD 33
USDCAD 29
AUDNZD 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 555
GBPCHF 68
AUDCAD 26
NZDCAD 26
NZDUSD 57
USDCAD 17
AUDNZD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 15K
GBPCHF -2K
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 2K
NZDUSD -662
USDCAD 1.6K
AUDNZD 1.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +82.56 USD
最悪のトレード: -146 USD
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +529.15 USD
最大連続損失: -65.91 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
VantageInternational-Live 22
4.00 × 651
OctaFX-Real7
4.69 × 1728
FusionMarkets-Live 2
7.51 × 815
GOLD RUSH System
GoldRush's advanced strategies and technologies offer a reliable solution tailored to the complexities of the gold market.
It combines intelligent and adaptive strategies with advanced features such as multi-timeframe analysis, automatic trade adjustments, and precise risk management.
レビューなし
2025.11.07 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 14:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 02:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 17:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 16:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.27 22:12
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.94% of days out of 243 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 09:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 05:08
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.95% of days out of 222 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 11:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 15:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 09:05
A large drawdown may occur on the account again
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

