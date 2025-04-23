- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
374
利益トレード:
285 (76.20%)
損失トレード:
89 (23.80%)
ベストトレード:
82.56 USD
最悪のトレード:
-146.00 USD
総利益:
1 722.13 USD (57 059 pips)
総損失:
-963.64 USD (37 498 pips)
最大連続の勝ち:
44 (529.15 USD)
最大連続利益:
529.15 USD (44)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
54.36%
最大入金額:
116.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
2.44
長いトレード:
219 (58.56%)
短いトレード:
155 (41.44%)
プロフィットファクター:
1.79
期待されたペイオフ:
2.03 USD
平均利益:
6.04 USD
平均損失:
-10.83 USD
最大連続の負け:
5 (-65.91 USD)
最大連続損失:
-210.00 USD (2)
月間成長:
3.37%
年間予想:
40.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
310.63 USD (27.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
52.82% (210.00 USD)
エクイティによる:
52.74% (292.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|GBPCHF
|84
|AUDCAD
|56
|NZDCAD
|51
|NZDUSD
|33
|USDCAD
|29
|AUDNZD
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|555
|GBPCHF
|68
|AUDCAD
|26
|NZDCAD
|26
|NZDUSD
|57
|USDCAD
|17
|AUDNZD
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|15K
|GBPCHF
|-2K
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|2K
|NZDUSD
|-662
|USDCAD
|1.6K
|AUDNZD
|1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +82.56 USD
最悪のトレード: -146 USD
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +529.15 USD
最大連続損失: -65.91 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.88 × 51
|
RoboForex-Pro-6
|2.68 × 424
|
VantageInternational-Live 22
|4.00 × 651
|
OctaFX-Real7
|4.69 × 1728
|
FusionMarkets-Live 2
|7.51 × 815
GOLD RUSH System
GoldRush's advanced strategies and technologies offer a reliable solution tailored to the complexities of the gold market.
It combines intelligent and adaptive strategies with advanced features such as multi-timeframe analysis, automatic trade adjustments, and precise risk management.
レビューなし
