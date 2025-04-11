SignaleKategorien
Chandra Liedodo

XmMASTER

Chandra Liedodo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
38 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 693%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
487
Gewinntrades:
444 (91.17%)
Verlusttrades:
43 (8.83%)
Bester Trade:
151.88 USD
Schlechtester Trade:
-111.45 USD
Bruttoprofit:
6 322.66 USD (632 058 pips)
Bruttoverlust:
-1 066.23 USD (106 606 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
62 (695.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
695.75 USD (62)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
98.69%
Max deposit load:
38.03%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
22.03
Long-Positionen:
487 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
5.93
Mathematische Gewinnerwartung:
10.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-238.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-238.57 USD (3)
Wachstum pro Monat :
22.16%
Jahresprognose:
268.91%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
238.57 USD (15.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.90% (222.88 USD)
Kapital:
91.98% (1 403.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 487
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 5.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 525K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +151.88 USD
Schlechtester Trade: -111 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 62
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +695.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -238.57 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

modal 500 usd - 18,67 usd (utk VPN) + 300 usd (bonus equity - tdk bisa di ambil) = 781.33 usd


11 mar 2025, balance = 500, lot = 0.01



Keine Bewertungen
2025.11.26 11:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 01:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 00:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 02:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 07:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
Share of trading days is too low
2025.08.22 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 10:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.19 22:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
