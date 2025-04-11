- Wachstum
Trades insgesamt:
487
Gewinntrades:
444 (91.17%)
Verlusttrades:
43 (8.83%)
Bester Trade:
151.88 USD
Schlechtester Trade:
-111.45 USD
Bruttoprofit:
6 322.66 USD (632 058 pips)
Bruttoverlust:
-1 066.23 USD (106 606 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
62 (695.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
695.75 USD (62)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
98.69%
Max deposit load:
38.03%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
22.03
Long-Positionen:
487 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
5.93
Mathematische Gewinnerwartung:
10.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-238.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-238.57 USD (3)
Wachstum pro Monat :
22.16%
Jahresprognose:
268.91%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
238.57 USD (15.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.90% (222.88 USD)
Kapital:
91.98% (1 403.65 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|487
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|5.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|525K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +151.88 USD
Schlechtester Trade: -111 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 62
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +695.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -238.57 USD
modal 500 usd - 18,67 usd (utk VPN) + 300 usd (bonus equity - tdk bisa di ambil) = 781.33 usd
11 mar 2025, balance = 500, lot = 0.01
