- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
487
利益トレード:
444 (91.17%)
損失トレード:
43 (8.83%)
ベストトレード:
151.88 USD
最悪のトレード:
-111.45 USD
総利益:
6 322.66 USD (632 058 pips)
総損失:
-1 066.23 USD (106 606 pips)
最大連続の勝ち:
62 (695.75 USD)
最大連続利益:
695.75 USD (62)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
98.69%
最大入金額:
38.03%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
41
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
22.03
長いトレード:
487 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
5.93
期待されたペイオフ:
10.79 USD
平均利益:
14.24 USD
平均損失:
-24.80 USD
最大連続の負け:
3 (-238.57 USD)
最大連続損失:
-238.57 USD (3)
月間成長:
22.16%
年間予想:
268.91%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
238.57 USD (15.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.90% (222.88 USD)
エクイティによる:
91.98% (1 403.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|487
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|5.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|525K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +151.88 USD
最悪のトレード: -111 USD
最大連続の勝ち: 62
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +695.75 USD
最大連続損失: -238.57 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
modal 500 usd - 18,67 usd (utk VPN) + 300 usd (bonus equity - tdk bisa di ambil) = 781.33 usd
11 mar 2025, balance = 500, lot = 0.01
レビューなし
