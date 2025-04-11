- 자본
- 축소
트레이드:
492
이익 거래:
447 (90.85%)
손실 거래:
45 (9.15%)
최고의 거래:
151.88 USD
최악의 거래:
-111.45 USD
총 수익:
6 491.71 USD (648 962 pips)
총 손실:
-1 185.18 USD (118 500 pips)
연속 최대 이익:
62 (695.75 USD)
연속 최대 이익:
695.75 USD (62)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
98.69%
최대 입금량:
38.03%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
22.24
롱(주식매수):
492 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
5.48
기대수익:
10.79 USD
평균 이익:
14.52 USD
평균 손실:
-26.34 USD
연속 최대 손실:
3 (-238.57 USD)
연속 최대 손실:
-238.57 USD (3)
월별 성장률:
16.80%
연간 예측:
203.86%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
238.57 USD (15.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.90% (222.88 USD)
자본금별:
91.98% (1 403.65 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|492
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|5.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|530K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +151.88 USD
최악의 거래: -111 USD
연속 최대 이익: 62
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +695.75 USD
연속 최대 손실: -238.57 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
modal 500 usd - 18,67 usd (utk VPN) + 300 usd (bonus equity - tdk bisa di ambil) = 781.33 usd
11 mar 2025, balance = 500, lot = 0.01
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
699%
1
27
USD
USD
6K
USD
USD
39
99%
492
90%
99%
5.47
10.79
USD
USD
92%
1:500