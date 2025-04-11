시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / XmMASTER
Chandra Liedodo

XmMASTER

Chandra Liedodo
0 리뷰
안정성
39
1 / 27 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 699%
XMGlobal-Real 8
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
492
이익 거래:
447 (90.85%)
손실 거래:
45 (9.15%)
최고의 거래:
151.88 USD
최악의 거래:
-111.45 USD
총 수익:
6 491.71 USD (648 962 pips)
총 손실:
-1 185.18 USD (118 500 pips)
연속 최대 이익:
62 (695.75 USD)
연속 최대 이익:
695.75 USD (62)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
98.69%
최대 입금량:
38.03%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
22.24
롱(주식매수):
492 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
5.48
기대수익:
10.79 USD
평균 이익:
14.52 USD
평균 손실:
-26.34 USD
연속 최대 손실:
3 (-238.57 USD)
연속 최대 손실:
-238.57 USD (3)
월별 성장률:
16.80%
연간 예측:
203.86%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
238.57 USD (15.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.90% (222.88 USD)
자본금별:
91.98% (1 403.65 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD 492
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD 5.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD 530K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +151.88 USD
최악의 거래: -111 USD
연속 최대 이익: 62
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +695.75 USD
연속 최대 손실: -238.57 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

modal 500 usd - 18,67 usd (utk VPN) + 300 usd (bonus equity - tdk bisa di ambil) = 781.33 usd


11 mar 2025, balance = 500, lot = 0.01



리뷰 없음
2026.01.06 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 11:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 01:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 00:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 02:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 22:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 07:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 02:11
Share of trading days is too low
2025.08.22 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
XmMASTER
월별 30 USD
699%
1
27
USD
6K
USD
39
99%
492
90%
99%
5.47
10.79
USD
92%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.