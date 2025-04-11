SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / XM
Chandra Liedodo

XM

Chandra Liedodo
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 354%
XMGlobal-Real 8
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
240
Kârla kapanan işlemler:
214 (89.16%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (10.83%)
En iyi işlem:
151.88 USD
En kötü işlem:
-111.45 USD
Brüt kâr:
3 486.22 USD (348 517 pips)
Brüt zarar:
-786.31 USD (78 618 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
61 (689.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
689.77 USD (61)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
98.69%
Maks. mevduat yükü:
38.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.32
Alış işlemleri:
240 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.43
Beklenen getiri:
11.25 USD
Ortalama kâr:
16.29 USD
Ortalama zarar:
-30.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-238.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-238.57 USD (3)
Aylık büyüme:
33.85%
Yıllık tahmin:
410.75%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
238.57 USD (15.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.90% (222.88 USD)
Varlığa göre:
91.98% (1 403.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 240
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 2.7K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 270K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +151.88 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 61
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +689.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -238.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

star 11 mar 2025

modal 500 usd - 18,67 usd (utk VPN) + 300 usd (bonus equity - tdk bisa di ambil) = 781.33 usd


İnceleme yok
2025.09.02 02:11
Share of trading days is too low
2025.08.22 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 10:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.08.19 22:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 23:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 01:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 13:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 13:24
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 13.73% of days out of the 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 01:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 22:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 01:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 09:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 15:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 07:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XM
Ayda 30 USD
354%
0
0
USD
3.4K
USD
25
98%
240
89%
99%
4.43
11.25
USD
92%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.