交易:
481
盈利交易:
438 (91.06%)
亏损交易:
43 (8.94%)
最好交易:
151.88 USD
最差交易:
-111.45 USD
毛利:
6 262.19 USD (626 014 pips)
毛利亏损:
-1 066.23 USD (106 606 pips)
最大连续赢利:
62 (695.75 USD)
最大连续盈利:
695.75 USD (62)
夏普比率:
0.34
交易活动:
98.69%
最大入金加载:
38.03%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
44
平均持有时间:
2 天
采收率:
21.78
长期交易:
481 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
5.87
预期回报:
10.80 USD
平均利润:
14.30 USD
平均损失:
-24.80 USD
最大连续失误:
3 (-238.57 USD)
最大连续亏损:
-238.57 USD (3)
每月增长:
19.67%
年度预测:
238.70%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
238.57 USD (15.35%)
相对跌幅:
结余:
15.90% (222.88 USD)
净值:
91.98% (1 403.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|481
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|5.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|519K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +151.88 USD
最差交易: -111 USD
最大连续赢利: 62
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +695.75 USD
最大连续亏损: -238.57 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
modal 500 usd - 18,67 usd (utk VPN) + 300 usd (bonus equity - tdk bisa di ambil) = 781.33 usd
11 mar 2025, balance = 500, lot = 0.01
