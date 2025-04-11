SinaisSeções
Chandra Liedodo

XmMASTER

Chandra Liedodo
0 comentários
Confiabilidade
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 693%
XMGlobal-Real 8
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
487
Negociações com lucro:
444 (91.17%)
Negociações com perda:
43 (8.83%)
Melhor negociação:
151.88 USD
Pior negociação:
-111.45 USD
Lucro bruto:
6 322.66 USD (632 058 pips)
Perda bruta:
-1 066.23 USD (106 606 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
62 (695.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
695.75 USD (62)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
98.69%
Depósito máximo carregado:
38.03%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
22.03
Negociações longas:
487 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
5.93
Valor esperado:
10.79 USD
Lucro médio:
14.24 USD
Perda média:
-24.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-238.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-238.57 USD (3)
Crescimento mensal:
22.16%
Previsão anual:
268.91%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
238.57 USD (15.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.90% (222.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
91.98% (1 403.65 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 487
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 5.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 525K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +151.88 USD
Pior negociação: -111 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 62
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +695.75 USD
Máxima perda consecutiva: -238.57 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

modal 500 usd - 18,67 usd (utk VPN) + 300 usd (bonus equity - tdk bisa di ambil) = 781.33 usd


11 mar 2025, balance = 500, lot = 0.01



