Negociações:
487
Negociações com lucro:
444 (91.17%)
Negociações com perda:
43 (8.83%)
Melhor negociação:
151.88 USD
Pior negociação:
-111.45 USD
Lucro bruto:
6 322.66 USD (632 058 pips)
Perda bruta:
-1 066.23 USD (106 606 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
62 (695.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
695.75 USD (62)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
98.69%
Depósito máximo carregado:
38.03%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
41
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
22.03
Negociações longas:
487 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
5.93
Valor esperado:
10.79 USD
Lucro médio:
14.24 USD
Perda média:
-24.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-238.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-238.57 USD (3)
Crescimento mensal:
22.16%
Previsão anual:
268.91%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
238.57 USD (15.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.90% (222.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
91.98% (1 403.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|487
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|5.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|525K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
modal 500 usd - 18,67 usd (utk VPN) + 300 usd (bonus equity - tdk bisa di ambil) = 781.33 usd
11 mar 2025, balance = 500, lot = 0.01
